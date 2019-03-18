РЖД запустили первый поезд с обновленным плацкартомАргументы и Факты вчера в 10:28

Обновлен интерьер, обновлены туалетные комнаты, механическое оборудование - все те услуги, которые в плацкартных вагонах предоставляются. Поэтому, я думаю, этот вагон понравится нашим пассажирам.

Модернизированный плацкарт отправился из Ростова-на-Дону в Москву РЖД отправили поезд с первым обновленным плацкартным вагоном из Ростова-на-Дону в Москву.

РЖД запустили первый поезд с обновленным плацкартом

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