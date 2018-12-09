Транспорт
РЖД запланировали до конца года запустить один новый плацкартный вагон
РЖД запланировали до конца года запустить один новый плацкартный вагонИнтерфакс02:14
ОАО "РЖД" планирует до конца года изготовить и запустить один вагон "современного плацкарта" в опытную эксплуатацию, сообщил журналистам директор по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.
Интерфакс02:14
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Мы представили макет. Этот макет будет находиться в ближайшие дни на Казанском вокзале. Мы до конца года соберем пожелания наших пассажиров. Мы видим некоторые моменты, которые еще необходимо доработать, но планируем, что до конца года один вагон точно сделаем.
— Дмитрий Пегов, российский инженерМТВ онлайн 05:15
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