Транспорт
Новый плацкартный вагон покажут на Казанском вокзале
Новый плацкартный вагон покажут на Казанском вокзалеВести.Ru10:48
Плацкартный вагон нового образца будет представлен в понедельник на Казанском вокзале Москвы. Компания РЖД презентует макет вагонов нового типа и проанализирует отзывы, которые будут учтены при дальнейшей работе над проектом, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru10:48
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Мы представили макет. Этот макет будет находиться в ближайшие дни на Казанском вокзале. Мы до конца года соберем пожелания наших пассажиров. Мы видим некоторые моменты, которые еще необходимо доработать, но планируем, что до конца года один вагон точно сделаем.
— Дмитрий Пегов, российский инженерМТВ онлайн 05:15
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