Экономика

РЖД закупит 13 новых «Сапсанов»РИА Новости 05 июня в 11:01

Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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РЖД купят 13 поездов «Сапсан»

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РИА Новости05 июня в 11:01
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