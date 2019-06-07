Экономика

РЖД закупит 13 новых «Сапсанов»РИА Новости 05 июня в 11:01

Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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РЖД купят 13 поездов «Сапсан»

RT на русском16:55

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ПРАЙМ11:33

РЖД купит 13 новых «Сапсанов»

Говорит Москва12:25

РЖД заключили контракт на покупку 13 «Сапсанов»

РБК12:51
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