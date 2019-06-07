Экономика
РЖД закупит 13 новых «Сапсанов»РИА Новости 05 июня в 11:01
Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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