Экономика
РЖД закупит 13 новых «Сапсанов»РИА Новости 05 июня в 11:01
Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:15, Ашберн
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Собянин подписал ряд соглашений с главами регионов в рамках ПМЭФ-2019
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Обновлено в 12:38
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Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным.
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США ввели санкции против крупнейшей нефтехимической компании Ирана
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После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Космос
NASA объявило о планах коммерциализации МКС
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует расширение коммерческой деятельности на борту Международной космической станции (МКС).
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Смартфоны Huawei останутся без Instagram и WhatsApp
Смартфоны Huawei останутся без Instagram и WhatsApp, такое решение приняли в компании Facebook, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:12
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Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
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Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ
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Аркадий Волож признал ошибку в позиционировании «Яндекс.Телефона»
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