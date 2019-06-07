РЖД закупит 13 новых «Сапсанов»РИА Новости 05 июня в 11:01

Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Здоровье В Башкирии выявлен лейкоз крупного рогатого скота При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Футбол «Реал» начал продавать футболки Азара В сети появились фотографии из клубного магазина мадридского клуба в аэропорту "Эль Прат" в Барселоне.

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Происшествия В Петербурге катер врезался в мост В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".

Игры В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.

Теннис Roland Garros. Полуфинал Джоковича и Тима перенесен на субботу В мужской сетке соревнований серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим не смогли выявить финалиста. Причина – обрушившийся на Париж дождь.

Политика Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий обязательную фотофиксацию технического осмотра автомобилей.

Происшествия Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.

Общество Собянин подписал ряд соглашений с главами регионов в рамках ПМЭФ-2019 Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал ряд соглашений с главами Амурской и Нижегородской областей, а также руководством Республики Крым, передает корреспондент ТАСС.

Политика Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Политика США ввели санкции против крупнейшей нефтехимической компании Ирана Правительство США ввело санкции против крупнейшей нефтехимической компании Ирана, 7 июня передает агентство Associated Press.

Шоу-бизнес Анна Плетнева может завершить карьеру по требованию мужа Экс-солистка группы «Лицей» и участница коллектива «Винтаж» Анна Плетнева может завершить карьеру в шоу-бизнесе.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Космос NASA объявило о планах коммерциализации МКС Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует расширение коммерческой деятельности на борту Международной космической станции (МКС).

Гаджеты Смартфоны Huawei останутся без Instagram и WhatsApp Смартфоны Huawei останутся без Instagram и WhatsApp, такое решение приняли в компании Facebook, сообщает Reuters.

Происшествия Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Здоровье Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.

Общество Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.