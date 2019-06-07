Экономика

РЖД закупит 13 новых «Сапсанов»РИА Новости 05 июня в 11:01

Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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РЖД сэкономит на платформах для «Сапсанов»

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РЖД купит 13 «Сапсанов»

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РЖД купит 13 новых «Сапсанов»

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РЖД, «Синара» и Siemens Mobility разработают поезда для ВСМ

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ПРАЙМ11:33

РЖД заключили контракт на покупку 13 «Сапсанов»

РБК12:51

РЖД закупит 13 новых «Сапсанов»

РИА Новости05 июня в 11:01
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует расширение коммерческой деятельности на борту Международной космической станции (МКС).
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