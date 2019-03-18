РЖД закрыли сделку по продаже контрольного пакета РефсервисаРЖД-Партнер 04:03

Цена приобретения акций составила 2,45 млрд руб. Победителем открытого аукциона стала компания "РегионТрансСервис". АО "Рефсервис" – крупнейший на территории России и стран СНГ оператор специализированного железнодорожного подвижного состава, предназначенного для перевозки скоропортящихся грузов.

Происшествия Число жертв стрельбы в трамвае в Утрехте выросло до трех человек Ранее в понедельник стало известно о том, что мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте.

Политика Путин подписал законы о запрете фейковых новостей Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, или так называемых "фейк ньюс".

Гаджеты Apple представила новые iPad Air и iPad mini Apple в понедельник, 18 марта, представила в своей штаб-квартире в Купертино, штате Калифорния, новые iPad Air и iPad mini.

Происшествия В центре Киева подожгли еще один магазин Roshen Ранее в воскресенье неизвестные подожгли магазин Roshen на Оболонском проспекте в Киеве.

Происшествия СК проводит обыски у производителя кваса «Никола» Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.

Экономика ФНС и ФСБ начали проверку продавцов рыбы и морепродуктов Федеральная налоговая служба вместе с ФСБ России инициировала проверку группы индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся торговлей в розницу рыбой и морепродуктами, включая икру.

Экономика ФАС вынесла решение по делу Бориса Дубровского и «Южуралмоста» Комиссия центрального аппарата ФАС России огласила резолютивную часть решения по делу, возбужденному в отношении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регионального миндортранса и компании «Южуралмост», по признакам сговора.

Происшествия В Москве умер семилетний мальчик-маугли В Москве умер семилетний мальчик-маугли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

Общество Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище После церемонии политолога похоронили на одном из участков кладбища. 25 февраля стало известно, что Малашенко покончил с собой в Испании.

Политика Австралия ввела новые санкции против России 15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Происшествия Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере В 2016 году во время лодочного похода утонули 14 детей: в шторм перевернулись два каноэ, на которых плыли участники лагеря в сопровождении инструктора.

Политика НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.

Финансы Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб. Одновременно происходит и снижение курса евро.

Политика Путин назвал условие отмены продовольственных санкций против Евросоюза Российские власти отменят продовольственное эмбарго, в случае если Евросоюз отменит санкции в отношении России.

Политика Трамп назвал Байдена «человеком с низким IQ» Американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден является «человеком с низким IQ».

Футбол Определены даты матчей чемпионата России в апреле и мае РПЛ назвала даты оставшихся матчей чемпионата России нынешнего сезона. Время начала игр указано московское.

Происшествия Автомобиль провалился в промоину на асфальте у БДТ в Петербурге Автомобиль провалился в промоину на асфальте при прорыве теплотрассы в центре Санкт-Петербурга возле здания Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга".

Политика Посол России в Белоруссии вновь ответил на выпад белорусского МИД Возмущение по поводу претензий белорусского МИД выразил посол России в Белоруссии Михаил Бабич 18 марта на пресс-конференции, проводимой в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией.

Армия и оружие Американские военные оценили разработанный Калашниковым пулемет ПКМ Оружие, разработанное в Советском Союзе, продолжает вызывать неподдельный интерес со стороны американских военных.

Общество Суд отказался удовлетворять иск о запрете реагентов в Москве Тверской суд Москвы не стал удовлетворять иск муниципальных депутатов к столичному департаменту ЖКХ о запрете использования на улицах химических реагентов.

Происшествия В Якутске прошел стихийный митинг из-за мигрантов-насильников Жители Якутска устроили на Комсомольской площади города стихийный несанкционированный митинг с требованием привлечь к ответственности мигрантов, которых считают виновными в изнасиловании горожанки.