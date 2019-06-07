Экономика
РЖД заключили контракт с Siemens и «Синарой» на покупку 13 «Сапсанов»ТАСС 11:31
"Российские железные дороги" в рамках Петербургского международного экономического форума заключили контракт с компанией Siemens и группой "Синара" на покупку 13 высокоскоростных поездов "Сапсан", передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания договора.
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