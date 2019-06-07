Экономика
РЖД заключили контракт на покупку 13 «Сапсанов»РБК 12:51
РЖД заключили контракт с Siemens и группой «Синара» на покупку 13 высокоскоростных десятивагонных поездов «Сапсан». Подписание договора состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
Происшествия
Обвинение журналисту «Медузы» Голунову будет предъявлено 8 июня
Следствие в субботу, 8 июня, предъявит обвинение журналисту "Медузы" Ивану Голунову в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 13:09
Политика
Утверждена Стратегия развития здравоохранения до 2025 года
Президент утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года и поручил правительству в течение полугода утвердить план мероприятий по ее реализации.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж
Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.
Обновлено в 04:30
Политика
На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом
Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Игры
Microsoft предлагает забрать сотни игр бесплатно
Всего в распродажу выпущено около 500 различных игр.
Обновлено в 12:20
Политика
Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского и не контактирует с ним
Путин и Зеленский: Владимир Зеленский победил в выборах президента Украины 21 апреля, его инаугурация состоялась месяц спустя.
Обновлено в 11:16
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Экономика
«Ростех» продаст Renault около 8% акций СП, владеющего «АвтоВАЗом»
«Ростех» намерен продать Renault около 8% акций их совместного предприятия Alliance Rostec, сообщил на Петербургском экономическом форуме глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Обновлено в 12:09
Политика
Делегация из стран ЕС прибыла в Крым
Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 09:35
Технологии
Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области
Соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития Тверской области подписали 7 июня губернатор Игорь Руденя и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:01
Наука
Найдены следы охватившей всю Европу эпидемии чумы
Эксперимент увенчался успехом – в восьми из 183 образцов сохранились следы, пригодные для дальнейшего исследования.
Обновлено 05 июня в 05:50
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Общество
Административное дело против «Коммерсанта» вернули в Роскомнадзор
Мировая судья вернула Роскомнадзору административное дело в отношении газеты "Коммерсантъ" о злоупотреблении свободой массовой информации, основанное на протоколе ведомства в отношении факта разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания
Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова
Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 10:42
Энергетика
«Газпром» и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкам
"Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Гаджеты
В Сети опубликовали изображения недорогого смартфона OPPO A1s
Предполагается, что модель будет носить название Oppo A1s, но это название официально пока не подтверждено, а по базе смартфон проходит под модельным номером Oppo CPH1925.
Обновлено в 12:44
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Петербурге
"На гидрометеорологической станции ОГМС Санкт-Петербурга столбик термометра зафиксировал значение +30,8 ° С. Предыдущий рекорд принадлежит 1988 году, тогда воздух прогрелся до плюс 29,8 °С", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:40
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей
По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Обновлено в 07:30
Политика
Путин высказался об объединении России и Белоруссии
Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.
Обновлено в 12:40