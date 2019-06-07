Экономика

РЖД заключили контракт на покупку 13 «Сапсанов»РБК 12:51

РЖД заключили контракт с Siemens и группой «Синара» на покупку 13 высокоскоростных десятивагонных поездов «Сапсан». Подписание договора состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.
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РЖД заключили соглашение на закупку и обслуживание 13 новых «Сапсанов» на 1,1 млрд евро

ПРАЙМ11:33

РЖД заключили на ПМЭФ-2019 контракт на закупку «Сапсанов» на 1,1 млрд евро

iReactor12:16

РЖД купит 13 сапсанов за 500 миллионов евро

НТВ12:02

РЖД заключили контракт на покупку 13 «Сапсанов»

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РЖД, Группа «Синара» и Siemens договорились о создании инжинирингового центра

Агентство Москва11:44

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ТАСС11:35

РЖД купит 13 новых «Сапсанов»

Говорит Москва12:25
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Происшествия

Обвинение журналисту «Медузы» Голунову будет предъявлено 8 июня

Следствие в субботу, 8 июня, предъявит обвинение журналисту "Медузы" Ивану Голунову в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 13:09
Политика

Утверждена Стратегия развития здравоохранения до 2025 года

Президент утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года и поручил правительству в течение полугода утвердить план мероприятий по ее реализации.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России попал на видео

Обновлено в 13:29
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Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.
Обновлено в 04:30
Политика

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Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 13:02
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Игры

Microsoft предлагает забрать сотни игр бесплатно

Всего в распродажу выпущено около 500 различных игр.
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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

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Армия и оружие

Глава «Ростеха» обозначил сроки начала поставок Турции С-400

Обновлено в 12:42
Политика

Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского и не контактирует с ним

Путин и Зеленский: Владимир Зеленский победил в выборах президента Украины 21 апреля, его инаугурация состоялась месяц спустя.
Обновлено в 11:16
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Экономика

«Ростех» продаст Renault около 8% акций СП, владеющего «АвтоВАЗом»

«Ростех» намерен продать Renault около 8% акций их совместного предприятия Alliance Rostec, сообщил на Петербургском экономическом форуме глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Обновлено в 12:09
Политика

Делегация из стран ЕС прибыла в Крым

Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 09:35
Технологии

Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области

Соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития Тверской области подписали 7 июня губернатор Игорь Руденя и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:01
Наука

Найдены следы охватившей всю Европу эпидемии чумы

Эксперимент увенчался успехом – в восьми из 183 образцов сохранились следы, пригодные для дальнейшего исследования.
Обновлено 05 июня в 05:50
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Общество

Административное дело против «Коммерсанта» вернули в Роскомнадзор

Мировая судья вернула Роскомнадзору административное дело в отношении газеты "Коммерсантъ" о злоупотреблении свободой массовой информации, основанное на протоколе ведомства в отношении факта разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания

Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Футбол

«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова

Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 10:42
Энергетика

«Газпром» и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкам

"Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Петербурге катер врезался в мост

В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Политика

Украина арестовала российские «Русланы»

Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено в 10:17
Происшествия

Собчак и Канделаки отреагировали на задержание журналиста «Медузы»

Обновлено в 05:54
Гаджеты

В Сети опубликовали изображения недорогого смартфона OPPO A1s

Предполагается, что модель будет носить название Oppo A1s, но это название официально пока не подтверждено, а по базе смартфон проходит под модельным номером Oppo CPH1925.
Обновлено в 12:44
Общество

Температурный рекорд 1988 года побит в Петербурге

"На гидрометеорологической станции ОГМС Санкт-Петербурга столбик термометра зафиксировал значение +30,8 ° С. Предыдущий рекорд принадлежит 1988 году, тогда воздух прогрелся до плюс 29,8 °С", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:40
Общество

Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
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Происшествия

Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей

По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Обновлено в 07:30
Политика

Путин высказался об объединении России и Белоруссии

Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.
Обновлено в 12:40
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