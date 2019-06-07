Экономика

РЖД заключили контракт на покупку 13 «Сапсанов»РБК 12:51

РЖД заключили контракт с Siemens и группой «Синара» на покупку 13 высокоскоростных десятивагонных поездов «Сапсан». Подписание договора состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.
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РИА Новости05 июня в 11:01
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