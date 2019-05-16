Экономика

РЖД вместо дивидендов отдадут государству парк вагонов для КрымаРБК вчера в 19:14

По данным второго источника, знакомого с планами компании, РЖД планируют передать государству в виде дивидендов парк пассажирских вагонов, которые пойдут в Крым, когда достроят железнодорожную часть моста.
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