Экономика
РЖД вместо дивидендов отдадут государству парк вагонов для КрымаРБК вчера в 19:14
По данным второго источника, знакомого с планами компании, РЖД планируют передать государству в виде дивидендов парк пассажирских вагонов, которые пойдут в Крым, когда достроят железнодорожную часть моста.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов.
Обновлено в 07:37
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли
Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Обновлено в 07:07
Наука
Заявлено о получении ключа к расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено вчера в 08:48
Авто
Lexus отзывает в России 420 автомобилей
Обновлено в 04:11
Гаджеты
Intel попыталась подкупить нидерландский университет, чтобы скрыть информацию об уязвимости MDS
Исследователи кибербезопасности из Амстердамского свободного университета (VU), являющегося одним из ведущих научно-исследовательских университетов страны и входящего в число ведущих университетов Европы, утверждают, что компания Intel пыталась подкупить их, чтобы скрыть информацию о новейшей уязвимости в ее процессорах.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей
Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Театры
На Театральном фестивале имени Чехова показали балет «Эхо вечности»
На Театральном фестивале имени Чехова показали балет «Эхо вечности».
Обновлено в 04:13
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Политика
Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского
Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.
Обновлено в 04:14
Здоровье
Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс
Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обновлено в 01:54
Происшествия
Россиянку задержали в Болгарии по делу о крупном мошенничестве
Полицейские в болгарском городе Бургас задержали 42-летнюю россиянку по обвинению в мошенничестве, сообщили в генконсульстве России.
Обновлено в 03:38
Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
Норвежские учёные, выяснили, какие пары чаще вступают в сексуальный контакт.
Обновлено в 06:27
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Теннис
Федерер вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
Обновлено в 07:50
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Горелово маршрутка с пассажирами влетела в дерево
Маршрутка с полным салоном пассажиров влетела в дерево на пересечении Аннинского и Красносельского шоссе в Горелово.
Обновлено в 06:40
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link на iPhone, iPad и Apple TV
Судя по всему, Apple перестала блокировать релиз Steam Link на iOS-устройствах из-за того, что Valve убрала из приложения возможность покупать через него игры.
Обновлено в 07:10
Общество
Названы лучшие породы собак для защиты человека
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ
Обновлено в 06:25
Политика
«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией
Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал о первых днях отцовства
Друг принца рассказал, что после рождения сын принц постоянно улыбается и ходить с горящими от счастья глазами.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Юлия Барановская вспомнила о влюбленности в Андрея Аршавина
Телеведущая Юлия Барановская получила широкую известность не только благодаря работе на телевидении, но и благодаря роману с популярным футболистом Андреем Аршавиным.
Обновлено в 05:14
Футбол
Владелец ФК «Чайка» опроверг обвинения после матча с «Черноморцем»
Ранее в РФС заявили, что проведенная игра между клубами носила неспортивный характер Владелец футбольного клуба "Чайка" из села Песчанокопское прокомментировал обвинения в проведении договорного матча с новороссийским "Черноморцем".
Обновлено в 06:43
Политика
Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01