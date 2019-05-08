Экономика

РЖД впервые выпустит зелёные евробондыNews.ru вчера в 22:25

Первый выпуск зелёных облигаций в евро готовится разместить РЖД. Об этом следует из проспекта эмиссии компании. Срок обращения бумаг составит 7–10 лет, организаторами размещения стали компании J.P. Morgan, Unicredit и «ВТБ капитал», пишут «Ведомости».
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РЖД станут первой российской компанией на рынке «зеленых» евробондов

Вести.Финанс02:37

РЖД впервые выпустит зелёные евробонды

News.ruвчера в 22:25

Российская компания впервые выпустит зеленые евробонды

Ведомостивчера в 11:44

РЖД с 13 мая проведут road show зеленых евробондов в евро

ПРАЙМвчера в 04:50

РЖД начнет road show «зеленых» бондов 13 мая -- ИФ

Financial Oneвчера в 05:38
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Гаджеты

Российские программисты предупредили о новой угрозе для macOS

Специалисты российской компании «Доктор Веб» обнаружили вредоносное ПО, угрожающее операционной системе masOS: оно позволяет загружать и выполнять на устройстве пользователя любой код на языке Python.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Культура

Умер народный артист Ариф Меликов

Официальные представители Министерства культуры Азербайджана сообщили о том, что сегодня в возрасте 85 лет скончался известный композитор, народный артист Советского союза Ариф Меликов.
Обновлено в 06:45
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Политика

Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Игры

В Humble Bundle бесплатно раздают Age of Wonders 3

На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача Age of Wonders 3. Age of Wonders 3 – это пошаговая стратегия, вышедшая 31 марта 2014 года на ПК.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Mash сообщил об обысках в редакции

В редакции Mash проводятся обыски, сообщил главный редактор проекта Максим Иксанов.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала смерть Доренко

Обновлено в 15:22
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

В этом году россияне на майских праздниках отдыхают девять дней — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.
Обновлено 07 мая в 11:29
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Юлию Волкову перестали узнавать из-за уколов красоты

В Сети бурно обсуждают внешность бывшей солистки группы «t.A.T.u.» Юлии Волковой.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Авто

Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear

Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности

Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
Обновлено в 05:30
Авто

Polestar готовит к продажам электрический Polestar 2

Шведский премиум-бренд представит свой первый полностью электрический Polestar 2 10 мая в Гуанчжоу.
Обновлено в 07:26
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Теннис

Федерер: хочу сыграть с Надалем в финале турнира в Мадриде

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о том, что ему бы очень хотелось выйти в финал «Мастерса» в Мадриде и он с удовольствием сразился бы в нём с испанцем Рафаэлем Надалем.
Обновлено в 17:10
Футбол

«Барселона» намерена приобрести Антуана Гризманна

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Барселону». Каталонский клуб намерен приобрести французского игрока.
Обновлено в 14:46
Интернет

Telegram позволит архивировать чаты

Пользователи Telegram смогут архивировать устаревшие чаты. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 13:16
Происшествия

«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100

Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные сроки

Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в хулиганстве и побоях и назначил им 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:29
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам

Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено в 17:18
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