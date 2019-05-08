Экономика
РЖД впервые выпустит зелёные евробондыNews.ru вчера в 22:25
Первый выпуск зелёных облигаций в евро готовится разместить РЖД. Об этом следует из проспекта эмиссии компании. Срок обращения бумаг составит 7–10 лет, организаторами размещения стали компании J.P. Morgan, Unicredit и «ВТБ капитал», пишут «Ведомости».
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Гаджеты
Российские программисты предупредили о новой угрозе для macOS
Специалисты российской компании «Доктор Веб» обнаружили вредоносное ПО, угрожающее операционной системе masOS: оно позволяет загружать и выполнять на устройстве пользователя любой код на языке Python.
Обновлено вчера в 11:19
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В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Культура
Умер народный артист Ариф Меликов
Официальные представители Министерства культуры Азербайджана сообщили о том, что сегодня в возрасте 85 лет скончался известный композитор, народный артист Советского союза Ариф Меликов.
Обновлено в 06:45
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
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Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
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В Humble Bundle бесплатно раздают Age of Wonders 3
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Происшествия
Mash сообщил об обысках в редакции
В редакции Mash проводятся обыски, сообщил главный редактор проекта Максим Иксанов.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала смерть Доренко
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Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
В этом году россияне на майских праздниках отдыхают девять дней — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.
Обновлено 07 мая в 11:29
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
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Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Юлию Волкову перестали узнавать из-за уколов красоты
В Сети бурно обсуждают внешность бывшей солистки группы «t.A.T.u.» Юлии Волковой.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Авто
Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear
Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности
Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
Обновлено в 05:30
Авто
Polestar готовит к продажам электрический Polestar 2
Шведский премиум-бренд представит свой первый полностью электрический Polestar 2 10 мая в Гуанчжоу.
Обновлено в 07:26
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Теннис
Федерер: хочу сыграть с Надалем в финале турнира в Мадриде
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о том, что ему бы очень хотелось выйти в финал «Мастерса» в Мадриде и он с удовольствием сразился бы в нём с испанцем Рафаэлем Надалем.
Обновлено в 17:10
Футбол
«Барселона» намерена приобрести Антуана Гризманна
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Барселону». Каталонский клуб намерен приобрести французского игрока.
Обновлено в 14:46
Интернет
Telegram позволит архивировать чаты
Пользователи Telegram смогут архивировать устаревшие чаты. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 13:16
Происшествия
«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100
Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные сроки
Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в хулиганстве и побоях и назначил им 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде
По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:29
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
Обновлено в 16:56