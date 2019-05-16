Экономика
РЖД вместо дивидендов отдадут государству парк вагонов для КрымаРБК вчера в 19:14
По данным второго источника, знакомого с планами компании, РЖД планируют передать государству в виде дивидендов парк пассажирских вагонов, которые пойдут в Крым, когда достроят железнодорожную часть моста.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
Обновлено в 05:56
Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры направили в психбольницу
Жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Шаповалову, обвиняемому в угоне пассажирского самолета, продлили арест до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу.
Обновлено в 07:43
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России
Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.
Обновлено в 02:35
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Политика
Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России
Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией
Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье
В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Политика
Госдума приняла во втором чтении проект о фотофиксации техосмотра
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 08:14
Финансы
Чистый отток капитала из России за четыре месяца вырос до $34,7 млрд
Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - апреле 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $34,7 млрд.
Обновлено в 09:25
Авто
Рассекречен белорусский экспериментальный бронеавтомобиль «Защитник»
На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 в Минске впервые продемонстрирован экспериментальный бронеавтомобиль "Защитник", относящийся к классу техники с повышенной противоминной стойкостью (MRAP).
Обновлено в 08:03
Общество
После протестов в Екатеринбурге губернатор озадачил мэра озеленением
Власти Свердловской области, Екатеринбурга и представители бизнеса договорились о создании на территории города новых скверов и парков.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
На Синае ликвидированы почти 50 боевиков
Как сообщает пресс-служба Вооруженных сил, военные и полиция ликвидировали 47 экстремистов, готовивших теракты против силовиков и гражданских лиц.
Обновлено в 08:57
Происшествия
На Кораблестроителей горит квартира
По словам очевидцев, сильный огонь вырывается из одной из квартир в доме 22, корпус 1, по улице Кораблестроителей.
Обновлено в 09:02
Авто
Lexus отзывает более 400 автомобилей в России
Обновлено в 07:00
Политика
Ответственная за обмен пленными Геращенко ушла с поста
На хрупких плечах представителя Незалежной в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе лежала ответственность за обмен пленными.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о личной жизни
Обновлено в 04:44
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем
В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Назван способ прохода авианосцев США в Черное море
США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Музыка
Лазарев вступает в борьбу на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 17:15