Экономика
РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог ПетербургаВести.Ru вчера в 19:15
Масштабная модернизация ждет железные дороги Петербурга. Этот транспортный узел — крупнейший на северо-западе России и второй по величине в стране. В ближайшие шесть лет в его развитие будет вложено почти 90 миллиардов рублей.
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На развитие железнодорожной структуры Петербурга выделено 88 миллиардов рублей
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Петербургский дневниквчера в 15:50
«Российские железные дороги» вложат 88 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры Петербурга
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