Экономика
РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог ПетербургаВести.Ru вчера в 19:15
Масштабная модернизация ждет железные дороги Петербурга. Этот транспортный узел — крупнейший на северо-западе России и второй по величине в стране. В ближайшие шесть лет в его развитие будет вложено почти 90 миллиардов рублей.
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В 2019 году мы полностью заканчиваем проектирование и в 2020 году можем начинать уже строительство. Это тоже важная тема для нашего города, потому что нужно развивать дорожную сеть, без ее развития - это и пробки, это и загрузка метро и ряд других проблем, которые возникают на сегодняшний день.
— Александр Беглов, российский политикТАСС вчера в 14:55
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В Петербурге может появиться железнодорожное кольцо, которое объединит все направления
Петербургский дневниквчера в 15:50
«Российские железные дороги» вложат 88 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры Петербурга
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