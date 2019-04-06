Экономика
РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог ПетербургаВести.Ru вчера в 19:15
Масштабная модернизация ждет железные дороги Петербурга. Этот транспортный узел — крупнейший на северо-западе России и второй по величине в стране. В ближайшие шесть лет в его развитие будет вложено почти 90 миллиардов рублей.
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Что еще более важно — это 22 млрд рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить.
— Олег Белозеров, российский политикМетагазета 08:02
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Эксперты прокомментировали появление в Петербурге железнодорожного кольца и новых путепроводов
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