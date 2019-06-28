РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направленииREGNUM 03:08

с чего всё началось

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.

РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении

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