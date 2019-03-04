РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусыВедомости вчера в 18:42

ОАО РЖД планирует платформу для продажи билетов на поезда и автобусы ОАО РЖД намерено разработать единую платформу для онлайн-продажи билетов, в том числе на автобусы. Продажа автобусных билетов пока тестируется в офлайновых кассах в нескольких регионах.

с чего всё началось

Документ не был утвержден, его не выносили на совет директоров, сообщила представитель РЖД. При этом она подтвердила, что «РЖД ведет работу по созданию единой платформы, которая в том числе выступит агрегатором продажи билетов на автобусы».

РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы

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