РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусыВедомости вчера в 18:42

ОАО РЖД планирует платформу для продажи билетов на поезда и автобусы ОАО РЖД намерено разработать единую платформу для онлайн-продажи билетов, в том числе на автобусы. Продажа автобусных билетов пока тестируется в офлайновых кассах в нескольких регионах.

с чего всё началось

Документ не был утвержден, его не выносили на совет директоров, сообщила представитель РЖД. При этом она подтвердила, что «РЖД ведет работу по созданию единой платформы, которая в том числе выступит агрегатором продажи билетов на автобусы».

РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы

Политика Министр обороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России Китайские ракеты угрожают России, поэтому необходимо включить Пекин в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому журналу Focus.

Политика Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Гладковского Украинский президент Петр Порошенко уволил первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Технологии Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") вместе с пилотной группой из 8 банков запустила сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay.

Происшествия В ЕАО проверят сообщения о «самообслуживании» в моргах Согласно репортажу телеканала, в Ленинском районе ЕАО медики и полицейские отказываются перевозить умерших в морг, из-за чего родственники вынуждены использовать собственные автомобили, самостоятельно заносить тела в местный морг и помещать их в холодильник.

Происшествия В Орске убит замдиректора городских электросетей В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".

Политика Орешкин рассказал об интересе к работе президентом России Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что ему было бы очень интересно поработать на посту президента страны, сообщает 4 марта «Коммерсантъ».

Политика В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита Российский проект газопровода «Северный поток – 2» сделает газотранспортную систему страны невостребованной, а Украина полностью потеряет транзит.

Происшествия В ГИБДД рассказали об изменениях в правилах техосмотра автобусов Сотрудников ГИБДД скоро вновь привлекут к техническим осмотрам автобусов, сообщил глава ведомства, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Происшествия Ростехнадзор обнаружил трещины в облицовке водоводов Красноярской ГЭС В ходе проверки выяснилось, что в железобетонной облицовке напорных водоводов всех 12-ти гидроагрегатов ГЭС есть «сеть трещин с раскрытием более 0,3 мм».

Политика В Кремле прокомментировали опрос о влиянии президента на жизнь страны В Кремле видели опрос "Левада-центра", согласно которому влияние президента и силовиков на жизнь страны снизилось, но не могут прокомментировать его результаты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Армия и оружие Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире Представитель индийского министерства обороны подполковник Девендер Ананд заявил, что военные из Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире, передает РИА "Новости".

Политика Совет ЕС продлил санкции против Януковича Совет ЕС продлил на год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, сообщается на сайте законодательного органа.

Общество Мэрия Москвы потратила полмиллиарда на слежку за гражданами Информацию закупают у мобильных операторов с 2015 года. На эти цели уже потрачено 516 млн рублей.

Политика Посольство РФ подготовило доклад об инциденте в Солсбери Посольство РФ в Лондоне подготовило доклад "Солсбери: вопросы без ответа", приуроченный к первой годовщине инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Происшествия В Брянске воспитанники детсадов отравились кефиром и сметаной Уголовное дело возбуждено после отравления воспитанников нескольких детских садов Брянска кефиром и сметаной, сообщает СК РФ.

Футбол РПЛ: Всего в одном матче тура болельщики нарушили правила поведения Во всем туре только в матче Локомотив Крылья Советов были зафиксированы нарушения правил поведения болельщиками.

Хоккей Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс» Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил победный буллит в серии послематчевых бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Спорт Чемпионат мира по лыжным видам спорта закончился Российские лыжники на Чемпионате мира в Австрии завоевали 5 серебряных медалей и 3 бронзовых.

Политика Названы детали возможной торговой сделки между США и Китаем КНР и США не смогли договориться по ряду вопросов в ходе седьмого раунда консультаций по вопросам торговли на высоком уровне в Вашингтоне с 21 по 24 февраля.

Происшествия В Петербурге загорелся мусорный ангар В Петербурге горит помещение ангара, в котором сортируют мусор.

Транспорт В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.