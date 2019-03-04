РЖД запустит онлайн-продажи билетов на поезда и автобусыURA.Ru 01:30

ОАО РЖД планирует платформу для продажи билетов на поезда и автобусы ОАО РЖД намерено разработать единую платформу для онлайн-продажи билетов, в том числе на автобусы. Продажа автобусных билетов пока тестируется в офлайновых кассах в нескольких регионах.

с чего всё началось

«Российские железные дороги» разрабатывают единую платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и пригородные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

РЖД запустит онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы

Политика Порошенко уволил первого заместителя секретаря СНБО Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Общество Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса» Напомним, сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков в ходе обсуждения поста колумниста RT Максима Кононенко о программе реновации в Москве назвал «скотобазой» жителей столичных хрущевок.

Политика Орешкин рассказал об интересе к работе президентом России Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что ему было бы очень интересно поработать на посту президента страны, сообщает 4 марта «Коммерсантъ».

Происшествия В ГИБДД анонсировали изменения в правилах техосмотра Представители ГИБДД рассказали о том, какие изменения предстоят в правилах технического осмотра транспортных средств.

Экономика Как произведут индексацию пенсий с учетом прожиточного минимума Среди ряда других предложений глава государства поручил производить индексацию пенсий и ежемесячной денежной выплаты с учетом прожиточного минимума пенсионера.

Происшествия В Орске убит заместитель директора городских электросетей Заместитель директора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") "Оренбургэнерго" Дмитрий Шевелев убит в Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Политика МИД России назвал инцидент в Солсбери трюком британского правительства Инцидент в Солсбери, произошедший 4 марта 2018 года, был трюком «дохлый кот», использованным британским правительством, заявили в пресс-службе МИД России.

Общество Тимати оштрафовали за оскорбление избившего DJ Smash экс-депутата Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash), взыскал 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального труда с рэпера Тимура Юнусова (Тимати) за оскорбление в соцсети.

Транспорт В России предложили штрафовать за проезд под знак экологической зоны Министерство транспорта России подготовило проект «дорожной карты» по введению зон, в которые будет запрещено въезжать транспортным средствам с «низким экологическим классом».

Политика Кремль потребовал отчет по косаткам и белухам в Приморье до конца дня Кремль ждет отчета по ситуации с косатками и белухами, содержащимися в бухте Средняя в Приморье, до конца дня.

Политика В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита Российский проект газопровода «Северный поток – 2» сделает газотранспортную систему страны невостребованной, а Украина полностью потеряет транзит.

Политика Экс-глава Хакасии стал заместителем гендиректора РЖД Бывший глава Хакасии Виктор Зимин вошел в состав правления РЖД и был назначен заместителем генерального директора.

Авто Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей Шведский автопроизводитель Volvo Cars, принадлежащий китайской Geely, намерен с 2020 года ограничить максимальную скорость выпускаемых автомобилей до 180 км/ч, сообщает пресс-служба компании.

Технологии Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") вместе с пилотной группой из 8 банков запустила сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay.

Происшествия В ЕАО проверят сообщения о «самообслуживании» в моргах Согласно репортажу телеканала, в Ленинском районе ЕАО медики и полицейские отказываются перевозить умерших в морг, из-за чего родственники вынуждены использовать собственные автомобили, самостоятельно заносить тела в местный морг и помещать их в холодильник.

Экономика Путин призвал правительство и ЦБ вернуться к низкой инфляции «Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — ожидает ЦБ.

Политика Глава Совета муфтиев РФ предсказал резкий рост числа мусульман «По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане», – сказал Равиль Гайнутдин на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее» в Госдуме, передает «Интерфакс».

Происшествия Грузовик сбил двух женщин возле посольства США в Москве В Москве недалеко от посольства США грузовой автомобиль сбил двух женщин, стоявших возле памятнику Иосифу Бродскому на Новинском бульваре, передает 4 марта РЕН ТВ.

Происшествия МВД объявило в розыск бывшего директора фонда Навального МВД России объявило в розыск бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова.

Общество С.Собянин и Ю.Борисов открыли новый корпус НПО «Алмаз» Мэр добавил, что статус промышленного комплекса позволил решить вопросы, связанные с инфраструктурой предприятия, с градостроительными решениями.

Общество В Латвии предлагают отменить «оккупационный праздник» 8 марта "8 марта является частью идеологической системы пропаганды тоталитарного оккупационного режима СССР", — написала Яриновска в своём Twitter, отметив, что женщины Латвии "не заслужили такого унижения, что оно до сих пор находится в законе независимой Латвийской Республики". https: / / twitter.com / jarinovska / status / 1101929893867282432 "Сейм должен это решить", — констатировала юрист.

Политика Рогозин призвал сделать космические снимки доказательством в суде Высокоточные спутниковые снимки могут стать доказательством в судебных спорах об имуществе, Роскосмос рассчитывает на принятие такого закона, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе осмотра Научного центра оперативного мониторинга Земли вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Армия и оружие ПВО в Калининградской области усилили полком С-400 Противовоздушную оборону в Калининградской области усилили полком С-400 "Триумф", сообщили в пресс-службе Балтийского флота.