Транспорт
РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусыВедомости вчера в 18:42
Документ не был утвержден, его не выносили на совет директоров, сообщила представитель РЖД. При этом она подтвердила, что «РЖД ведет работу по созданию единой платформы, которая в том числе выступит агрегатором продажи билетов на автобусы».
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с чего всё началось
ОАО РЖД планирует платформу для продажи билетов на поезда и автобусы ОАО РЖД намерено разработать единую платформу для онлайн-продажи билетов, в том числе на автобусы. Продажа автобусных билетов пока тестируется в офлайновых кассах в нескольких регионах.Коммерсантъвчера в 17:06
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Самыми востребованными поддержанными автомобилями в Москве в январе текущего года оказались машины марки Mercedes, сообщает 4 марта «Автостат».
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