Экономика
«Дочка» РЖД потратит 84 млрд рублей на покупку полувагоновREGNUM вчера в 21:18
Порядка 30 тысяч полувагонов намерено приобрести дочернее предприятие РЖД Федеральная грузовая компания, сообщил ее гендиректор Виктор Воронович, передает РБК. По словам Вороновича, на это будет потрачено самое меньшее 84 миллиарда рублей.
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Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах моряков-подводников
Обновлено вчера в 23:06
Космос
На Венеру могут отправить аэростат с микроскопом для поиска бактерий
На Венеру в рамках российско-американской миссии может быть отправлен аэростат с микроскопом для поиска следов жизни, заявила ведущий научный сотрудник Института космических исследований Людмила Засова.
Обновлено в 00:46
Транспорт
Всегда с переправой: что даст Китаю мост через Амур
На будущий год в Благовещенске Через год после открытия моста Нижнеленинское – Тунцзян, весной 2020 года, откроют еще один мост через Амур в Китай.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции
Обновлено вчера в 16:01
Хоккей
«Тампа» впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Бывший главврач Белогорской больницы найден мертвым
Бывший главный врач больницы Белогорска в Амурской области Михаил Данилов найден мертвым с огнестрельным ранением.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
В США ушла под воду авиабаза с «самолетами судного дня»
Авиабаза возобновит свою работу 19 марта в 16:00 мск, добавил военный. https: / / www.facebook.com / 55.WG.Commander / posts / 2574278785920035 Напомним, на авиабазе Оффатт находятся самолеты, предназначенные для правительства и командования армии США на случай ядерной войны, также называемыми "самолетами судного дня".
Обновлено в 00:15
Происшествия
Экс-президента Перу задержали в Калифорнии
По данным агентства, Толедо был задержан за пьянство в одном из ресторанов округа Сан-Матео.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой прокомментировал ее смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью программе "Пусть говорят" прокомментировал смерть артистки.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями
Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Более 40 школьников отравились газом в Казахстане
В Казахстане около 45 человек отравились природным газом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:42
Общество
Роспотребнадзор отчитался о помощи потребителям финуслуг за 2018 год
Роспотребнадзор за 2018 год выявил порядка 3,5 тысячи нарушений прав потребителей со стороны финансовых организаций.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В правительстве Хабаровского края начались обыски
В правительстве Хабаровского края проходят обыски по уголовному делу о хищении более 10 миллиардов рублей в лесной сфере.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком
Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Минобороны передало Сахалинской области часть земель
Министерство обороны РФ передало в собственность Сахалинской области часть неиспользуемых земель.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Крым «опасен» для России, заявил Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым "опасен" для России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Бизнес пожаловался президенту на неналоговые платежи
Бизнес пожаловался президенту на инициативу Министерства финансов России включить в Налоговый кодекс шесть основных неналоговых сборов — экологический, утилизационный и курортный, плату за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи.
Обновлено вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Помощница Юлии Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей
Обновлено вчера в 19:55
Экономика
Кто еще станет налоговым агентом по НДФЛ
Список налоговых агентов по НДФЛ пополнится. Соответствующие поправки разработаны в статью 226 НК.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
Челябинского губернатора обвинили в антиконкурентных условиях
ФАС намерена передать в МВД и Генпрокуратуру решение по делу на 2,4 млрд рублей Федеральная антимонопольная служба России установила два антиконкурентных соглашения, заключенных между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост».
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Мошенники снова взялись за пострадавших вкладчиков «Кэшбери»
Граждане России, которые уже пострадали от деятельности финансовой пирамиды, вложив свои деньги в «Кэшбери», снова оказались под прицелом мошенников.
Обновлено в 00:40
Политика
Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину
Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Волкер заявил о личной вражде между Путиным и Порошенко
Между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко есть «личная вражда», заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время видеобрифинга для журналистов.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Следком намерен снова продлить арест фигурантам дела «Зимней вишни»
В ближайшие дни Центральный районный суд Кемерова рассмотрит несколько ходатайств следователей о продлении ареста фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне».
Обновлено вчера в 06:40
Общество
В Японии скоро запретят любое физическое наказание детей
Правительство Японии одобрило во вторник поправки к законодательству, которые запрещают во всех формах физические наказания детей как меру их воспитания.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан
Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Кокорин заявил, что не просил подарков на день рождения
Обновлено в 00:29
Политика
Экс-глава СБУ оценил возможность военного вторжения России на Украину
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено вчера в 21:11