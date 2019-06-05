Экономика

РЖД потратит больше миллиарда евро на новые «Сапсаны»Ведомости 05:02

Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, сделку 4 июня одобрил совет директоров монополии.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

В 2006 году ОАО РЖД заключило с Siemens контракт на восемь таких поездов за €276 млн, а в 2007 году — контракт на их техническое обслуживание в течение 30 лет стоимостью €354,1 млн.
Коммерсантъвчера в 17:58

Подробнее о событии

РЖД потратит на новую партию «Сапсанов» более одного миллиарда евро

Эхо Москвы05:31

РЖД потратит больше миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Ведомости05:02

«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

Коммерсантъвчера в 17:58

РЖД потратит более 1 миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Москва 2400:30

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

ТАСС00:19

В РЖД одобрили сделку на закупку и техобслуживание 13 «Сапсанов»

Интерфаксвчера в 23:55

РЖД потратит на «Сапсаны» 1,1 млрд евро

News.ru00:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила еще один новый клип

Обновлено в 05:32
Игры

Чего ждать на E3 2019: расписание трансляций

Еще задолго до старта E3 2019 было известно: Sony не поедет, а Electronic Arts откажется от лайв-выступления в угоду стриму.
Обновлено в 05:00
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Наука

«Газпром нефть» представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей

Обновлено в 03:15
Общество

Предсказана скорая гибель человечества

По словам экспертов, причинами исчезновения человечества станут изменение климата, бездействие властей, а также социальный и экономический кризисы, последовавшие за этим.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

В ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

В управлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении террористической атаки в Донецке.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию

Обновлено в 03:29
Экономика

Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги

В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Авто

BMW представил обновленное семейство BMW M8

Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.
Обновлено вчера в 22:30
Наука

Ученые назвали самый «здоровый» тип фигуры

Обновлено в 03:48
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

Акимов пожелал удачи губернаторам, отсутствующим на совещании по нацпроекту

Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Обновлено в 05:15
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с участием грузовика в Пензенской области

Обновлено в 05:31
Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

Обновлено в 05:05
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Эпическая встреча: Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян «столкнулись» в ресторане

Хмельницкая сделала очевидный намек на «положение» Симоньян, которая уже вот-вот станет мамой в третий раз.
Обновлено в 05:00
Футбол

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Общество

Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России

Организация «Зеленый патруль» совместно с союзом «Национальный экологический корпус» представила новый рейтинг самых чистых и самых грязных регионов России.
Обновлено в 04:32
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной

Обновлено вчера в 23:51
Игры

Rocksteady не появится на E3 2019

Геймдиректор и сооснователь Rocksteady Сефтон Хилл в своём Twitter-аккаунте заявил, что студия пропустит E3 2019.
Обновлено в 02:29
Общество

Ивановский губернатор запретил главам районов уходить в отпуск

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отменил отпуска главам тех районов региона, где работы по программе «Комфортная городская среда» ведутся с отставанием графика.
Обновлено в 05:24
Путешествия

Летний отдых на курортах России оказался дороже поездки за границу

Летом 2019 года стоимость гостиничных номеров на российских курортах оказалась выше, чем в отелях туристических городов зарубежья.
Обновлено в 01:49
Политика

Оппозиционеры на Украине объединятся

Как отмечается, такое решение оппозиционеры приняли, чтобы перехватить инициативу на юго-востоке страны и набрать больше голосов на выборах в парламент 21 июля.
Обновлено в 02:25
Футбол

Семак станет сопредседателем предвыборного штаба Беглова

Обновлено вчера в 18:33
Общество

В российских поездах появились ароматизированные вагоны

В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыли

Обновлено в 03:56
Энергетика

Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.
Обновлено в 05:24
Футбол

Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии

Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
Экономика

В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга

Отмечается, что повышение цен наблюдается во всех регионах, однако в Москве средняя цена минимального тарифа выросла лишь на 1 руб. — до 351 руб. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, на стоимость мобильной связи повлияла отмена роуминга внутри России и необходимость компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом.
Обновлено в 05:06
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное