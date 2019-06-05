Экономика
РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»Ведомости 05:02
Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, сделку 4 июня одобрил совет директоров монополии.
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В 2006 году ОАО РЖД заключило с Siemens контракт на восемь таких поездов за €276 млн, а в 2007 году — контракт на их техническое обслуживание в течение 30 лет стоимостью €354,1 млн.Коммерсантъвчера в 17:58
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