«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживаниеТАСС 00:19

В 2006 году ОАО РЖД заключило с Siemens контракт на восемь таких поездов за €276 млн, а в 2007 году — контракт на их техническое обслуживание в течение 30 лет стоимостью €354,1 млн.

с чего всё началось

РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ". По данным издания, РЖД купит 13 составов по 10 вагонов в каждом.

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

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