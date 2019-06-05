Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживаниеТАСС 00:19

РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ". По данным издания, РЖД купит 13 составов по 10 вагонов в каждом.
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с чего всё началось

«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

ОАО РЖД согласовало параметры закупки новой партии поездов Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД потратит € 1, 1 млрд на закупку 13 новых "Сапсанов" и их техобслуживание в течение 30 лет.
Коммерсантъвчера в 17:58

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РЖД потратит на «Сапсаны» €1,1 евро

News.ru00:40

РЖД потратит более 1 миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Москва 2400:30

«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

Коммерсантъвчера в 17:58

В РЖД одобрили сделку на закупку и техобслуживание 13 «Сапсанов»

Интерфаксвчера в 23:55

РЖД закупит 13 новых «Сапсанов» за 1,1 млрд евро

DP.RU01:03

РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны»

Метагазета01:02

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

ТАСС00:19
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Политика

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Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
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Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
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У мусульман завершился один из самых строгих постов, который испытывал их веру в священный месяц Рамадан.
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Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье

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Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся

В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
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Политика

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

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Экономика

Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
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В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
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Шоу-бизнес

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На акции в защиту сквера и парка в Екатеринбурге почти никто не пришел

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Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
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Армия и оружие

Сирийская армия успешно возобновила наступление

Обновлено 03 июня в 08:23
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У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
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Станислав Садальский раскритиковал Познера за интервью с Галкиным

Станислав Садальский раскритиковал Владимира Познера за интервью с Максимом Галкиным.
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Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Судебный процесс, который начался в сентябре 2018 года, в отношении нападающего сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.
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В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

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Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным

«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
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США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400

Глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:36
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Электропоезд
Высокоскоростные электропоезда из семейства электропоездов Velaro производства компании Siemens, приобретённые ОАО «РЖД» для эксплуатации на российских скоростных железных дорогах. Брендовое название получили в честь сокола-сапсана. Электропоезда серии ЭВС1 - постоянного тока, ЭВС2 - двойного питания. Разработаны компанией Siemens специально для России.
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