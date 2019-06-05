Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживаниеТАСС 00:19

РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ". По данным издания, РЖД купит 13 составов по 10 вагонов в каждом.
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«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

ОАО РЖД согласовало параметры закупки новой партии поездов Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД потратит € 1, 1 млрд на закупку 13 новых "Сапсанов" и их техобслуживание в течение 30 лет.
Коммерсантъвчера в 17:58

Подробнее о событии

СМИ: На новые «Сапсаны» и их обслуживание потратят €1,1 млрд

Life.ru01:47

РЖД потратит на «Сапсаны» €1,1 евро

News.ru00:40

РЖД закупит 13 новых «Сапсанов» за 1,1 млрд евро

DP.RU01:03

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

ТАСС00:19

В РЖД одобрили сделку на закупку и техобслуживание 13 «Сапсанов»

Интерфаксвчера в 23:55

РЖД потратит более 1 миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Москва 2400:30

«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

Коммерсантъвчера в 17:58
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Обновлено в 01:14
Политика

Госдеп предложил до $5 млн за данные о нарушении КНДР режима санкций

Госдеп США предложил до $5 млн за данные о нарушении КНДР санкционного режима, следует из сообщения на сайте программы Rewards for Justice, организованной ведомством.
Обновлено в 01:45
Политика

Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Футбол

Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено

Обновлено в 00:59
Политика

Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама

Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч т продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.
Обновлено в 01:35
Экономика

Исследование: россияне охотнее инвестируют в дни зарплаты

Самые большие суммы россияне инвестируют в дни зарплаты и годовой премии.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

В США возмущены «небезопасным» перехватом самолета российским Су-35

Обновлено в 01:47
Здоровье

Эксперты назвали самые полезные ягоды

Обновлено вчера в 22:36
Авто

Минивэн Toyota превратили в ракету на колёсах. И теперь продают

В Великобритании выставили на продажу минивэн Toyota Previa 1994 года выпуска с полностью изменённым кузовом.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 20:47
Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес

Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына

Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.
Обновлено вчера в 18:22
Общество

Саратовский завод «Тролза» сообщил о массовых сокращениях

«Сегодня начались сокращения штата, будут уволены 24 человека, всего в течение июня будет уволено 142 человека из более 800 работников», — сообщили ТАСС в пресс-службе саратовского завода по производству троллейбусов и электробусов.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Киселевске возник подземный пожар

В Киселевске (Кемеровская область) начался подземный пожар.
Обновлено в 01:41
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие

ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО

Обновлено 03 июня в 19:10
Авто

АвтоВАЗ подтвердил работу над новым поколением Lada 4x4

В своем интервью изданию «АвтоВзгляд» господин Гульми сообщил о том, что работы над следующим поколением Lada 4x4 идут полным ходом и уже известны примерные сроки выхода новинки в свет.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено вчера в 10:04
Футбол

Семак станет сопредседателем предвыборного штаба Беглова

Обновлено вчера в 18:33
Общество

Синоптики предупредили россиян о ночных заморозках

Сильный ветер и дожди 5 и 6 июня ожидаются на территории Башкирии, а ночью возможно похолодание до минус двух градусов.
Обновлено вчера в 23:04
Хоккей

Карло: у Хары изо рта шла кровь. Он едва мог говорить

Не знаю всего, что у него там произошло, но он едва мог говорить.
Обновлено вчера в 03:12
Футбол

«Наполи» предложил Лукаку контракт с зарплатой 10 млн евро в год

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанский клуб готов предложить 26-летнему бельгийцу контракт с зарплатой 10 млн евро в год.
Обновлено вчера в 21:26
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Электропоезд
Высокоскоростные электропоезда из семейства электропоездов Velaro производства компании Siemens, приобретённые ОАО «РЖД» для эксплуатации на российских скоростных железных дорогах. Брендовое название получили в честь сокола-сапсана. Электропоезда серии ЭВС1 - постоянного тока, ЭВС2 - двойного питания. Разработаны компанией Siemens специально для России.
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