Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживаниеТАСС 00:19
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ". По данным издания, РЖД купит 13 составов по 10 вагонов в каждом.
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ОАО РЖД согласовало параметры закупки новой партии поездов Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД потратит € 1, 1 млрд на закупку 13 новых "Сапсанов" и их техобслуживание в течение 30 лет.Коммерсантъвчера в 17:58
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Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
Обновлено в 01:59
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Авто
Цены на автомобили с пробегом в России выросли на 4%
По итогам мая 2019 года средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска в России составила 635 тыс. рублей – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 07:39
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
В Госдуме назвали слова Зеленского о СП-2 попыткой сохранить транзит
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 03:25
Авто
АвтоВАЗ подтвердил разработку нового поколения Lada 4x4
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву
В ходе состоявшейся накануне визита в Россию пресс-конференции Си Цзиньпин ответил на вопросы российских журналистов.
Обновлено в 03:17
Единоборства
Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона
ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Госдеп предупредил об угрозе «возрождения» ИГ в Ираке и Сирии
В «спящих ячейках» на территории Сирии и Ирака остаются десятки тысяч террористов, поэтому террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) может вернуться, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
В Барнауле Boeing совершил посадку в нештатном режиме
Пассажирский самолет Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул, совершил в аэропорту прибытия посадку в нештатном режиме, сообщили в СК.
Обновлено в 03:03
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы
Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 03:29
Кино
Мединский назвал законным вырезание сцен из фильма «Рокетмен»
Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда провокационных сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни и творчеству музыканта Элтона Джона.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Обновлено в 02:14
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак
Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье
Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.
Обновлено в 03:05
Наука
Американцы научились превращать падающий снег в электричество
Ученые Калифорнийского университета представили устройство, которому под силу посредством силикона захватывать заряд падающего снега и преобразовывать его в электричество.
Обновлено в 02:33
Общество
В Москве открыли первые 80 площадок для продажи клубники
Обновлено в 02:20
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Футбол
Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено
Обновлено в 00:59
Культура
Старейший кинотеатр Екатеринбурга «Колизей» отдадут Музею истории
Старейший кинотеатр города «Колизей» на углу Ленина и Карла Либкнехта передадут Музею истории Екатеринбурга, который находится рядом с ним.
Обновлено вчера в 06:50
Армия и оружие
РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард»
Постановка на боевое дежурство ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» планируется РВСН в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Светлана Немоляева: «Поддержка спасла меня»
Обновлено в 00:30
Происшествия
Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе
Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.
Обновлено в 00:20