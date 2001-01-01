Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживаниеТАСС 00:19
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ". По данным издания, РЖД купит 13 составов по 10 вагонов в каждом.
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ОАО РЖД согласовало параметры закупки новой партии поездов Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД потратит € 1, 1 млрд на закупку 13 новых "Сапсанов" и их техобслуживание в течение 30 лет.Коммерсантъвчера в 17:58
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Армия и оружие
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Трамп не исключил военной операции США против Ирана
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Происшествия
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Экономика
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Visa обсуждает возможность переводов по номеру телефона за рубеж
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Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Content Review.
Обновлено в 02:40
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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В Прикамье обрушились декорации фильма «Сердце Пармы»
Под Губахой обрушились деревянные декорации, построенные для съемок фильма «Сердце Пармы».
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Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
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Шоу-бизнес
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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Зеленский высказался о дефолте на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта по долгам Украины.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
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Политика
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Общество
Определены самые грязные регионы России
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Армия и оружие
Сирийский гостелеканал сообщил о задержании корреспондента силами SDF
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Общество
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня.
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Футбол
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
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Происшествия
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В Киселевске (Кемеровская область) начался подземный пожар.
Обновлено в 01:41
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17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
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