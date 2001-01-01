«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживаниеТАСС 00:19

ОАО РЖД согласовало параметры закупки новой партии поездов Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД потратит € 1, 1 млрд на закупку 13 новых "Сапсанов" и их техобслуживание в течение 30 лет.

с чего всё началось

РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ". По данным издания, РЖД купит 13 составов по 10 вагонов в каждом.

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

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