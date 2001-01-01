Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживаниеТАСС 00:19

РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ". По данным издания, РЖД купит 13 составов по 10 вагонов в каждом.
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с чего всё началось

«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

ОАО РЖД согласовало параметры закупки новой партии поездов Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД потратит € 1, 1 млрд на закупку 13 новых "Сапсанов" и их техобслуживание в течение 30 лет.
Коммерсантъвчера в 17:58

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РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

ФАН02:24

СМИ: На новые «Сапсаны» и их обслуживание потратят €1,1 млрд

Life.ru01:47

В РЖД одобрили сделку на закупку и техобслуживание 13 «Сапсанов»

Интерфаксвчера в 23:55

РЖД потратит более 1 миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Москва 2400:30

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

ТАСС00:19

РЖД потратит на «Сапсаны» 1,1 млрд евро

News.ru00:40

«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

Коммерсантъвчера в 17:58
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Футбол

Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Общество

Обнародован список самых грязных регионов России

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, согласно рейтингу российских регионов с наиболее благополучной экологической обстановкой, опубликованному экспертами общественной организации «Зелёный патруль», первое место заняла Тамбовская область.
Обновлено в 02:33
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика

США объявили награду за информацию о нарушении санкций Северной Кореей

В марте Минфин США внес в список нарушителей санкций против КНДР российские суда «Тантал» и «Витязь», которые, по его данным, участвовали в перегрузке нефти на суда из Северной Кореи.
Обновлено в 03:31
Политика

Правительство одобрило концепцию нового КоАП

Концепция нового Кодекса об административных правонарушениях в целом одобрена на совещании, которое провел премьер РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 03:12
Кино

Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

Опубликован официальный трейлер художественного фантастического фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом в главной роли.
Обновлено в 03:51
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Общество

Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства

С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Авто

Продажи новых автомобилей Haval выросли в России почти в 2,5 раза

Обновлено в 01:36
Экономика

Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки

Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 03:48
Транспорт

Парковки в День России в Москве станут бесплатными

Власти Москвы прогнозируют, что бесплатная парковка 12 июня не осложнит дорожную ситуацию в Москве, так как традиционно в праздничные дни интенсивность движения транспорта в столице снижается.
Обновлено в 03:30
Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Политика

Совфед: Украина и Польша не остановят «Северный поток-2»

Проект газопровода "Северный поток-2" состоится вне зависимости от позиции Украины и Польши, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:49
Наука

Ученые создали первый лазер на органическом диоде с накачкой током

Японские ученые сделали серьезный прорыв – создали первый лазер на органическом диоде, для этого применяется накачка током.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Задержан один из подозреваемых в убийстве бойца спецназа ГРУ

Обновлено 03 июня в 09:11
Общество

Врачи определили самые полезные ягоды

Обновлено в 02:54
Единоборства

Джошуа отрицает паническую атаку перед боем с Руисом

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал о том, что у него не было панической атаки перед боем с мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:19
Политика

Команда Зеленского занимается стратегией «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с РФ Крыма с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на телеканале 1+1.
Обновлено 03 июня в 19:38
Хоккей

«Сибирь» сыграет с «Йокеритом» на предсезонном турнире в Финляндии

"Сибирь" встретится с "Йокеритом" из Хельсинки в рамках предсезонного турнира в Финляндии, сообщается на сайте новосибирской хоккейной команды.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Обновлено в 03:29
Происшествия

В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке

Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.
Обновлено в 02:57
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире

Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
Культура

Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов

Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.
Обновлено вчера в 10:54
Кино

Marvel планирует новые сольники героев «Мстителей 4»

Студия Marvel планирует запустить в производство несколько сольных кинопроектов, посвященных уже знакомым зрителям героям киновселенной.
Обновлено 03 июня в 17:05
Политика

Косаток в Приморье выпустят на волю до конца лета

Российская академия наук говорит, что в принципе можно выпускать в бухту Средняя.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

НАТО разместит в Черногории 3D-радар дальнего обнаружения

В ближайшие два года на территории Черногории будет установлен 3D-радар дальнего обнаружения, обеспечивающий радиолокационное покрытие в трех измерениях — дальность, направление и высота.
Обновлено в 03:51
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