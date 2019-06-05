Экономика
РЖД потратит 1,1 млрд евро на новые «Сапсаны»Вести.Финанс 03:27
ОАО "РЖД" потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 новых "Сапсанов" и их техобслуживание в течение 30 лет.
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с чего всё началось
В 2006 году ОАО РЖД заключило с Siemens контракт на восемь таких поездов за €276 млн, а в 2007 году — контракт на их техническое обслуживание в течение 30 лет стоимостью €354,1 млн.Коммерсантъвчера в 17:58
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Космос
Галактика без темной материи появилась из-за неправильных подсчетов
В 2018 году исследование, опубликованное в журнале Nature, объявило об открытии галактики без темной материи.
Обновлено 03 июня в 15:07
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено в 06:24
Политика
На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой
Глава делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию с Россией в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Ученые рассказали об опасности яиц
Обновлено в 07:01
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Ранее 5 июня Зеленский заявил, что украинцы по-разному относятся к Супрун, но поблагодарил бога за то, что у него самого другой врач.
Обновлено в 09:16
Общество
Австралийские ученые предсказали скорую гибель цивилизации
Австралийские эксперты из аналитического центра Breakthrough - National Centre for Climate Restoration опубликовали доклад, в котором пришли к выводу, что из-за изменений климата человеческая цивилизация может погибнуть уже к 2050 году.
Обновлено в 08:58
Кино
Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс»
В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.
Обновлено в 01:15
Экономика
Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд
Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании "Финвижн" Артема Аветисяна к "Восточному", введя запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб. Это следует из определения суда от 5 июня (есть в распоряжении РБК), его содержание подтвердили в "Финвижн" и инвестфонде Baring Vostok.
Обновлено в 08:22
Происшествия
МАК полностью реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Вечером 5 мая самолет SSJ-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 09:01
Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Политика
Трамп арендовал четыре лимузина у ирландской похоронной фирмы, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп арендовал для передвижения по Ирландии четыре лимузина похоронной фирмы JP Ward & Sons, считает газета Guardian.
Обновлено в 09:05
Космос
Китай впервые запустил ракету-носитель с морской платформы
Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) запустила ракету-носитель «Чанчжэн-11» с морской платформы в Желтом море, сообщает Reuters.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке
В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.
Обновлено в 05:48
Авто
Стартовали продажи нового Chevrolet Tracker
Несмотря на схожесть дизайнерских черт нового поколения Chevrolet Tracker с предыдущими моделями, новинка привлекает внимание более спортивным стилем, крупной многогранной радиаторной решеткой и L-образными светодиодными огнями дневного хода.
Обновлено в 04:37
Общество
От имени кассира, ограбившей банк в Башкирии на 23 млн, появилось сообщение
Обновлено в 05:30
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Обновлено вчера в 00:44
Армия и оружие
Крейсер «Москва» вновь вышел в море после долгих лет простоя
После перерыва на ремонт флагман Черноморского флота крейсер "Москва" отправился в море.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом
Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Кино
Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
Обновлено в 08:33
Экономика
Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов
Минприроды обсуждает введение системы скидок в торговых сетях для покупателей, которые отказываются от пакетов из пластика, передает ТАСС.
Обновлено в 05:44
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Экономика
После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь
С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Административное здание горит на востоке Москвы
Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность борделя, организованного в задекларированной квартире вице-мэра Нягани (ХМАО) Виктора Манухина.
Обновлено в 07:47