Экономика
РЖД построит себе новый офис за 72 млрд рублейОka.fm вчера в 07:58
Госкомпания «Российские железные дороги» планирует постройку в Москве офисного здания за 72 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники внутри компании. Планируется, что в здании будут располагаться офисы всех подразделений, а также «дочек» компании.
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с чего всё началось
Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».Ведомости20 марта в 16:29
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