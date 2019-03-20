Экономика

РЖД построит себе новый офис за 72 млрд рублейОka.fm вчера в 07:58

Госкомпания «Российские железные дороги» планирует постройку в Москве офисного здания за 72 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники внутри компании. Планируется, что в здании будут располагаться офисы всех подразделений, а также «дочек» компании.
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РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Ведомости20 марта в 16:29

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«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей

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РЖД планирует построить офис возле Рижского вокзала

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РЖД планирует построить новый офис возле Рижского вокзала в Москве

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