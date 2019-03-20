Экономика
РЖД построит новый офис в Москве за 72 миллиарда рублейВесьма 01:28
"Ведомости" пишут, что РЖД намерены построить новый офис площадью 450 тысяч квадратных метро возле Рижского вокзала. Предполагаемая сумма стройки - 72 миллиарда рублей, вероятное название "РЖД-сити".
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с чего всё началось
Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».Ведомостивчера в 16:29
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Армия и оружие
CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон
Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
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Политика
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Энергетика
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Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.
Обновлено в 05:21
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Политика
Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана»
Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.
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Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене
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Происшествия
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Происшествия
Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову
Житель поселка Золотой в Хабаровском крае застрелил тигра, который забрался к нему в сарай и задрал корову, сообщил в четверг центр "Амурский тигр".
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Шоу-бизнес
Башаров официально развелся с женой
В Москве суд расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом пишет "Говорит Москва".
Обновлено в 08:52
Кино
Вышел постер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено 19 марта в 05:16
Происшествия
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Обновлено в 20:26
Общество
Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных
Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено в 17:38
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Политика
Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Происшествия
В Крыму завели дело после отравления двух школьниц медпрепаратами
Крымские следователи завели уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних школьниц Красноперекопска медицинскими препаратами, из-за чего одна из них скончалась, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым.
Обновлено в 13:10
Финансы
Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн
По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено в 11:17
Авто
В России начнут следить за перемещениями всех автомобилей
Система сможет отслеживать перемещения всех автомобилей, хранить эти сведения, анализировать и продавать.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону
Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Глава Росгеологии отправлен в отставку
Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 16:17
Происшествия
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Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.
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Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega
Во Французской Гвиане с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA.
Обновлено в 22:14
Футбол
Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил
Обновлено в 18:33
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.
Обновлено в 20:26
Происшествия
На серверах МВД произошел масштабный сбой
В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено в 12:15
Авто
В России начались продажи топовой версии внедорожника Haval H9
В России начались продажи топовой версии китайского рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 15:21
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26