РЖД построит новый офис в Москве за 72 миллиарда рублейВесьма 01:28

Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».

с чего всё началось

"Ведомости" пишут, что РЖД намерены построить новый офис площадью 450 тысяч квадратных метро возле Рижского вокзала. Предполагаемая сумма стройки - 72 миллиарда рублей, вероятное название "РЖД-сити".

РЖД построит новый офис в Москве за 72 миллиарда рублей

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