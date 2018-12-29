Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты. Об этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

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Транспорт Транспорт Новогодний общественный транспорт запустили в Москве

Транспорт Транспорт Более 430 тысяч человек станут пользоваться ТПУ «Ховрино» По нашим оценкам, пассажиропоток составит свыше 430 тысяч человек в сутки, — говорится в заявлении Хуснуллина на портале Комплекса градостроительной политики и строительства.

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Транспорт Транспорт Новая перехватывающая парковка заработает у метро «Купчино» Около станции метро «Купчино» завершились строительно-монтажные работы по созданию четвертой перехватывающей автостоянки.

Транспорт Транспорт Сломавшийся электровоз перекрыл федеральную трассу под Псковом Федеральная трасса Р-56 оказалась полностью перекрыта в субботу из-за поломки электровоза на железнодорожном переезде в деревне Карамышево Псковской области.

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Транспорт Транспорт Автолюбителей предупредили о ряде ограничений в рождественскую ночь Ранее сообщалось, что столичный метрополитен, Московское центральное кольцо и наиболее востребованные среди горожан маршруты наземного транспорта будут работать на протяжении всей новогодней ночи.

Транспорт Транспорт Дорожные камеры начнут считать автомобили В России на дорогах могут появиться особые камеры, которые умеют считать количество проезжающих транспортных средств.

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