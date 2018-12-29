Транспорт

РЖД получила первый современный плацкартный вагон
Известия
04:52

Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты. Об этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Известия04:52

Подробнее о событии

РЖД показали фотографии готового нового плацкартного вагона

RT на русском08:17

Появились фото первого плацкартного вагона с обновленным интерьером

РИА Новости06:05

РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон

Комсомольская правда05:04

РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон

Коммерсантъ05:00

РЖД получила первый вагон «обновленного плацкарта»

Ведомости03:56

Федеральная пассажирская компания получила первый обновленный плацкартный вагон

ТАСС03:41

РЖД получили первый вагон «обновленного плацкарта»

Интерфакс04:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Транспорт

В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида»

Обновлено в 06:21
Транспорт

РЖД начнет продавать невозвратные билеты на поезда в январе

«Российские железные дороги» (РЖД) начнут продавать невозвратные билеты в вагоны СВ и сидячие, а также в купе.
Обновлено в 08:03
Транспорт

Новогодний общественный транспорт запустили в Москве

Обновлено в 09:56
Транспорт

Более 430 тысяч человек станут пользоваться ТПУ «Ховрино»

По нашим оценкам, пассажиропоток составит свыше 430 тысяч человек в сутки, — говорится в заявлении Хуснуллина на портале Комплекса градостроительной политики и строительства.
Обновлено в 04:06
Транспорт

Стоимость проезда в автобусах Мострансавто вырастет в 2019 году

С 1 января 2019 года в автобусах Мострансавто изменится стоимость проезда.
Обновлено в 04:24
Транспорт

Новая перехватывающая парковка заработает у метро «Купчино»

Около станции метро «Купчино» завершились строительно-монтажные работы по созданию четвертой перехватывающей автостоянки.
Обновлено в 03:33
Транспорт

Сломавшийся электровоз перекрыл федеральную трассу под Псковом

Федеральная трасса Р-56 оказалась полностью перекрыта в субботу из-за поломки электровоза на железнодорожном переезде в деревне Карамышево Псковской области.
Обновлено в 09:29
Транспорт

Пассажиропоток метро вырос до 9,2 млн человек перед Новым годом

Перед Новым годом и Рождеством праздниками пассажиропоток Московского метрополитена достиг 9,2 миллиона человек.
Обновлено в 00:42
Транспорт

Российские аэропорты за 11 месяцев обслужили почти 192 млн пассажиров

Российские аэропорты в январе - ноябре 2018 года обслужили 191,93 млн пассажиров, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщила Росавиация.
Обновлено в 02:41
Транспорт

ГИБДД подготовила новые правила постановки на учет машин

ГИБДД подготовила новые правила постановки на учет машин Госавтоинспекция подготовила новые правила регистрации транспортных средств.
Обновлено в 09:25
Транспорт

С 9 января на два месяца изменится режим работы метро «Чкаловская»

Неприятный сюрприз ждет жителей Петербурга, которые живут или работают возле станции метро «Чкаловская» в первый рабочий день нового года.
Обновлено в 03:59
Транспорт

Автолюбителей предупредили о ряде ограничений в рождественскую ночь

Ранее сообщалось, что столичный метрополитен, Московское центральное кольцо и наиболее востребованные среди горожан маршруты наземного транспорта будут работать на протяжении всей новогодней ночи.
Обновлено в 07:26
Транспорт

Дорожные камеры начнут считать автомобили

В России на дорогах могут появиться особые камеры, которые умеют считать количество проезжающих транспортных средств.
Обновлено в 07:06
Транспорт

В Краснодаре на маршрутах № 141А и № 77 курсируют новые автобусы

В краевом центре по маршруту № 77, который едет из Юбилейного микрорайона в торгово-развлекательный центр «OZ Mall», теперь курсируют пять новых низкопольных автобусов.
Обновлено в 07:51
Транспорт

Активировать пополненный «Подорожник» можно будет в автобусах

Список ресурсов, с помощью которых можно пополнить ресурс «Подорожника» в удаленном режиме и активировать в автобусе, приведен на сайте www.avtobus.spb.ru.
Обновлено в 06:21
Главное