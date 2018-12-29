Транспорт
РЖД получила первый современный плацкартный вагон
РЖД получила первый современный плацкартный вагонИзвестия04:52
Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты. Об этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Известия04:52
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