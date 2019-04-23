Общество
РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильникомРоссийская газета 03:15
Презентация нового купейного вагона массовой серии состоится сегодня в Москве, на Рижском вокзале. Внутри каждое купе оформлено в бежево-синих тонах.
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Хоккей
Канадский голкипер назвал 30 дней в Омске «худшими в жизни»
Канадский экс-вратарь ХК «Авангард» Байрон Дафо назвал 30 дней в Омске худшими в своей жизни.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Полиция Шри-Ланки арестовала 40 человек после серии терактов
Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к произошедшим 21 апреля терактам на острове.
Обновлено в 02:28
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Политика
Уже поругались: во Владивосток прилетел самолёт со спецслужбами КНДР
В Приморье готовятся к встрече лидеров двух государств. В международном аэропорту Владивостока приземлился самолёт из КНДР.
Обновлено в 01:47
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Наука
Пропуски завтраков увеличивают риск инсульта и проблем с сердцем
Частые пропуски завтраков повышают риск преждевременной смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье
Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела о халатности (ч. 1 и 2 ст. 293 УК РФ) в связи с природными пожарами, в результате которых пострадало 34 человека и было уничтожено около сотни жилых домов.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Как волгоградцы могут попасть к врачу, если не дают талон
Если в поликлинике нет нужного врача, например, ревматолога, вам обязаны выдать направление к этому специалисту в другом медучреждении.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.
Обновлено в 00:36
Политика
Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов
Власти Шри-Ланки еще в начале апреля получали от спецслужб США и Индии предупреждения об опасности террористических актов в храмах и туристических местах, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономики страны Харшу де Силву.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Познер назвал «слепотой» отрицание демократии на Украине
Фрагмент передачи был опубликован на сайте "Познер.Online". По его словам, в этой стране действительно есть демократия.
Обновлено в 03:01
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы
Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.
Обновлено в 03:39
Авто
Great Wall покажет премиальный кроссовер Haval F5
Китайская компания Haval в ближайшее время представит премиальную модификацию новейшего кроссовера Haval F5.
Обновлено в 02:15
Политика
Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Обновлено в 03:45
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Политика
Судья подал иск против Порошенко
Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 04:00
Политика
Коломойский объявил о возвращении на Украину
Олигарх Коломойский заявил о готовности вернуться на Украину сразу после официального обнародования официальных результатов президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы
Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31