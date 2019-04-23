РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильникомРоссийская газета 03:15

Презентация нового купейного вагона массовой серии состоится сегодня в Москве, на Рижском вокзале. Внутри каждое купе оформлено в бежево-синих тонах.

РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильником

Хоккей Канадский голкипер назвал 30 дней в Омске «худшими в жизни» Канадский экс-вратарь ХК «Авангард» Байрон Дафо назвал 30 дней в Омске худшими в своей жизни.

Происшествия Полиция Шри-Ланки арестовала 40 человек после серии терактов Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к произошедшим 21 апреля терактам на острове.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Экономика Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер» Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».

Политика Уже поругались: во Владивосток прилетел самолёт со спецслужбами КНДР В Приморье готовятся к встрече лидеров двух государств. В международном аэропорту Владивостока приземлился самолёт из КНДР.

Недвижимость Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Происшествия Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Наука Пропуски завтраков увеличивают риск инсульта и проблем с сердцем Частые пропуски завтраков повышают риск преждевременной смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Происшествия Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела о халатности (ч. 1 и 2 ст. 293 УК РФ) в связи с природными пожарами, в результате которых пострадало 34 человека и было уничтожено около сотни жилых домов.

Шоу-бизнес Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.

Здоровье Как волгоградцы могут попасть к врачу, если не дают талон Если в поликлинике нет нужного врача, например, ревматолога, вам обязаны выдать направление к этому специалисту в другом медучреждении.

Политика В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.

Политика Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов Власти Шри-Ланки еще в начале апреля получали от спецслужб США и Индии предупреждения об опасности террористических актов в храмах и туристических местах, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономики страны Харшу де Силву.

Политика Познер назвал «слепотой» отрицание демократии на Украине Фрагмент передачи был опубликован на сайте "Познер.Online". По его словам, в этой стране действительно есть демократия.

Политика Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.

Общество Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.

Авто Great Wall покажет премиальный кроссовер Haval F5 Китайская компания Haval в ближайшее время представит премиальную модификацию новейшего кроссовера Haval F5.

Общество Великий герцог Люксембурга Жан умер Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.

Политика Судья подал иск против Порошенко Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда".

Политика Коломойский объявил о возвращении на Украину Олигарх Коломойский заявил о готовности вернуться на Украину сразу после официального обнародования официальных результатов президентских выборов.

Происшествия В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.