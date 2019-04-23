Общество

РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильникомРоссийская газета 03:15

Презентация нового купейного вагона массовой серии состоится сегодня в Москве, на Рижском вокзале. Внутри каждое купе оформлено в бежево-синих тонах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прямая трансляция: Экскурсия по новому купейному вагону РЖД

Life.ru04:09

РЖД представит новые вагоны-купе с кухнями

URA.Ruвчера в 22:37

Пассажиры новых купе смогут сами греть еду и класть ее в холодильник

ПРАЙМвчера в 20:31

РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками

Вести.Ruвчера в 21:03

РЖД презентуют новый комфортный вагон с душем

Телеканал 360°вчера в 20:37

Пассажиры новых купе смогут сами греть еду и класть её в холодильник

Говорит Москва00:50

РЖД покажет новые вагоны с душем, сейфом и холодильником

РЕН ТВвчера в 18:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Хоккей

Канадский голкипер назвал 30 дней в Омске «худшими в жизни»

Канадский экс-вратарь ХК «Авангард» Байрон Дафо назвал 30 дней в Омске худшими в своей жизни.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Полиция Шри-Ланки арестовала 40 человек после серии терактов

Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к произошедшим 21 апреля терактам на острове.
Обновлено в 02:28
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Политика

Уже поругались: во Владивосток прилетел самолёт со спецслужбами КНДР

В Приморье готовятся к встрече лидеров двух государств. В международном аэропорту Владивостока приземлился самолёт из КНДР.
Обновлено в 01:47
Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол

Игроки «МЮ» поссорились и обвинили друг друга в поражении «Эвертону»

Обновлено в 03:33
Наука

Пропуски завтраков увеличивают риск инсульта и проблем с сердцем

Частые пропуски завтраков повышают риск преждевременной смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье

Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела о халатности (ч. 1 и 2 ст. 293 УК РФ) в связи с природными пожарами, в результате которых пострадало 34 человека и было уничтожено около сотни жилых домов.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов

Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
Обновлено в 04:07
Здоровье

Как волгоградцы могут попасть к врачу, если не дают талон

Если в поликлинике нет нужного врача, например, ревматолога, вам обязаны выдать направление к этому специалисту в другом медучреждении.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко

Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых

Обновлено в 03:24
Политика

Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов

Власти Шри-Ланки еще в начале апреля получали от спецслужб США и Индии предупреждения об опасности террористических актов в храмах и туристических местах, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономики страны Харшу де Силву.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Познер назвал «слепотой» отрицание демократии на Украине

Фрагмент передачи был опубликован на сайте "Познер.Online". По его словам, в этой стране действительно есть демократия.
Обновлено в 03:01
Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

Обновлено в 03:46
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Москве взорвался электросамокат и оставил трещину в стене дома

Обновлено в 02:35
Общество

Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы

Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.
Обновлено в 03:39
Авто

Great Wall покажет премиальный кроссовер Haval F5

Китайская компания Haval в ближайшее время представит премиальную модификацию новейшего кроссовера Haval F5.
Обновлено в 02:15
Политика

Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Обновлено в 03:45
Общество

Великий герцог Люксембурга Жан умер

Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Политика

Судья подал иск против Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 04:00
Политика

Коломойский объявил о возвращении на Украину

Олигарх Коломойский заявил о готовности вернуться на Украину сразу после официального обнародования официальных результатов президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы

Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное