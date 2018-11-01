РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильникомРИА Новости 04:27

Холдинг РЖД представил новый купейный вагон с душем, сейфами, холодильниками и микроволновками, передает корреспондент РИА Новости. Презентация проходит на столичном Рижском вокзале. В новых купе бежевые стены и синие полки.

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по борьбе с сезонной аллергией Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций для людей, страдающих от поллиноза - заболевания, вызванного аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.

Авто В Петербурге выросли квартальные объёмы производства автомобилей Как уточнили в агентстве, рекорд по объёму производства автомобилей в Петербурге зафиксировали в 2013 году, когда четыре городских автозавода собрали 392,9 тысячи машин.

Интернет Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.

Хоккей Нападающий Рыбин покидает «Салават Юлаев» Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин покинул уфимскую команду, сообщает официальный твиттер клуба.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Политика Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Хоккей Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.

Происшествия Теракты на Шри-Ланке стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии "Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке в воскресенье стало ответом на атаку на мусульман в Крайстчерче", - сказал министр, выступая перед парламентом страны.

Шоу-бизнес МакSим экстренно госпитализирована после ДТП Представительница певицы МакSим рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее подопечная.

Наука Обнаружены гены, ответственные за развитие шизофрении В ходе исследования, ученые нашли 104 гена высокого риска, имеющие шанс стать причиной развития шизофрении.

Экономика Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер» Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".

Политика Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке.

Общество В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.

Общество Великий герцог Люксембурга Жан умер Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.

Здоровье Названы способы снизить давление без лекарств Люди, которые страдают от периодического повышения давления, могут привести его в норму несколькими способами.

Энергетика Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5% Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая.

Происшествия Юную петербурженку подозревают в нападении на мальчика-мигранта Жительницу центра Петербурга, 2002 года рождения, подозревают в нападении с ножом на 11-летнего мальчика, приехавшего в город с семьей из Таджикистана.

Происшествия Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.

Политика Украинский премьер решил покинуть партию Порошенко Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинет «Блок Петра Порошенко» (БПП) и примет участие в очередных парламентских выборах с собственной политической силой.

Музыка Названы иностранные участники фестиваля Signal Британские исполнители электронной музыки Objekt, Andy Stott и Samuel Kerridge выступят на фестивале Signal 2019 в Никола-Ленивце.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Общество КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.

Происшествия Сочинские полицейские избили журналиста Заведено уголовное дело Краснодар, 23 апреля. В прокуратуру подано заявление от журналиста издания «Росдержава» на сочинских полицейских.

Общество Законопроект о медвытрезвителях внесен в Госдуму В Государственную Думу внесен законопроект об организации в России медицинских вытрезвителей.