РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильникомРИА Новости 04:27

Холдинг РЖД представил новый купейный вагон с душем, сейфами, холодильниками и микроволновками, передает корреспондент РИА Новости. Презентация проходит на столичном Рижском вокзале. В новых купе бежевые стены и синие полки.

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

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