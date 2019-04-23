Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильникомРИА Новости 04:27

Холдинг РЖД представил новый купейный вагон с душем, сейфами, холодильниками и микроволновками, передает корреспондент РИА Новости. Презентация проходит на столичном Рижском вокзале. В новых купе бежевые стены и синие полки.
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От сейфа до кофемашины: что ждет пассажиров новых купейных вагонов

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Душ, сейф и автомат с ништяками: РЖД презентует новые вагоны — поморы замерли в ожидании

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РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

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Прямая трансляция: Экскурсия по новому купейному вагону РЖД

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Пассажиры новых купе смогут сами греть еду и класть ее в холодильник

ПРАЙМвчера в 20:31
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