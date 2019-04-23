РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильникомРИА Новости 04:27

Холдинг РЖД представил новый купейный вагон с душем, сейфами, холодильниками и микроволновками, передает корреспондент РИА Новости. Презентация проходит на столичном Рижском вокзале. В новых купе бежевые стены и синие полки.

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Транспорт В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.

Экономика Reuters узнал о планах российского Burger King выйти на IPO Российское подразделение Burger King готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters четыре источника в банковских кругах.

Футбол Гвардиола поддержал наставника «Манчестер Юнайтед» Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал наставника "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера, передает "Советский спорт".

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Хоккей НХЛ. Форвард «Авангарда» Михеев может перейти в «Торонто» «Торонто» включился в борьбу за нападающего «Авангарда» Илью Михеева. «Мэйпл Лифс» – одни из главных претендентов на 24-летнего форварда.

Авто Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.

Общество В российских школах введут две новые должности Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.

Политика Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Происшествия В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.

Космос Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.

Игры Пресс-конференция Square Enix на Е3 2019 пройдёт 11 июня Square Enix подтвердила планы по проведению собственной пресс-конференции на Е3 2019, которая начнётся 11 июня в 4 утра по московскому времени.

Политика Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Наука Геологи выяснили, почему магнитное поле Земли меняется рывками Сила магнитного поля Земли резко меняется каждые десять лет из-за существования внутри ядра планеты особых турбулентных волн, "взбалтывающих" его материю при достижении границы с мантией.

Происшествия Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.

Энергетика Белоруссия решила помочь Украине с обходом российских нефтяных санкций В Белоруссии решили помочь Украине обойти российские санкции, которые ограничили поставки на ее территорию темных нефтепродуктов.

Политика ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.

Шоу-бизнес Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.

Политика Иран принял контрсанкции против США Парламент Ирана принял закон о контрсанкциях против США, сообщает во вторник, 23 апреля, агентство Tasnim.

Происшествия В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.

Энергетика Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти Крупнейшим покупателем российской нефти в 2018 году, по версии журнала Forbes, стала китайская компания China National United Oil Corporation.

Гаджеты Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору Эксперты рассказали, что зарядка аккумулятора смартфона на все 100% может пойти гаджету не на пользу, а во вред.

Финансы Рубль растет на открытии торгов Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.