ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) презентует концепт первого российского высокоскоростного поезда на выставке «Транспорт России» 20–22 ноября в Гостином дворе. Об этом ТАСС сообщила «дочка» РЖД – «Скоростные магистрали».

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Транспорт Транспорт Более 300 единиц техники расчищают краевые дороги в Приморье от снега

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