Транспорт
РЖД показала концепт первого российского высокоскоростного поезда
РЖД показала концепт первого российского высокоскоростного поездаВедомости02:57
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) презентует концепт первого российского высокоскоростного поезда на выставке «Транспорт России» 20–22 ноября в Гостином дворе. Об этом ТАСС сообщила «дочка» РЖД – «Скоростные магистрали».
Ведомости02:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Транспорт
В Норильске перекрыли движение по трассе в аэропорт из-за метели
Обновлено в 03:49
Транспорт
«Аэрофлот» рассказал о размерах выручки
Руководство "Аэрофлота" намерено к 2023 году довести уровень цифровизации предоставления услуг до 40% и получить еще больше выручки.
Обновлено в 04:09
Транспорт
На ремонт дорог в Подмосковье в 2019 году выделены 18 млрд рублей
Власти Московской области выделили 18 миллиардов рублей на ремонт дорог в 2019 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
Обновлено в 03:45
Транспорт
В Москве из-за строительства метро и ремонта дорог ограничат движение
Обновлено в 03:49
Транспорт
В Москве на Лубянке появилась первая двойная выделенная полоса
Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась на Лубянке, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Обновлено в 03:21
Транспорт
Самой популярной станцией желтой ветки метро стала «Новопеределкино»
По данным столичных властей наиболее популярной станцией на недавно построенном участке желтой ветки метро стала станция «Новопеределкино».
Обновлено в 04:01
Транспорт
Москвичи сообщили о 1,3 млн нарушениях парковки через приложение
Более 1,3 млн нарушений правил парковки зафиксировали пользователи через приложение «Помощник Москвы», сообщили в МАДИ.
Обновлено в 03:39
Транспорт
Из-за ледяного дождя Ростов встал в 9-балльные пробки
Ледяной дождь, который идёт в Ростове с раннего утра вторника, 20 ноября, ожидаемо стал причиной пробок.
Обновлено в 04:07
Транспорт
Высокинский посоветовал челябинцам летать из Екатеринбурга
Высокинский, отвечая на вопрос о будущей агломерации Екатеринбурга с Челябинском, неожиданно сообщил, что южноуральскому городу ни к чему аэропорт мирового класса, и челябинцы могут пользоваться Кольцово.
Обновлено в 04:07
Транспорт
Автомобилистов предупредили о тумане на трассе «Пермь – Екатеринбург»
Дорожники предупредили местных автомобилистов о появившемся сегодня утром густом тумане на трассе «Пермь – Екатеринбург».
Обновлено в 02:51
Транспорт
Более 1,1 млн кв. м дорог отремонтируют в ТиНАО в 2019 г
Более 1,1 млн кв. м дорожного покрытия планируется отремонтировать в ТиНАО в 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе префектуры ТиНАО.
Обновлено в 04:04
Транспорт
Более 300 единиц техники расчищают краевые дороги в Приморье от снега
Обновлено в 03:13
Транспорт
Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями для большегрузов
Обновлено в 01:15
Транспорт
«Добрый автобус» совершил более 500 рейсов по Москве
Центр добрых дел дарит отличное настроение пожилым жителям Москвы искренне и бесплатно, заявила руководитель проекта Сабина Цветкова.
Обновлено в 03:50
Транспорт
Более 120 километров кабельных трасс проложили в метро с начала года
Изоляция новых кабелей не распространяет горение за счет усовершенствованного каучукового материала.
Обновлено в 02:48