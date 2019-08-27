Происшествия
КоммерсантъРЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы. Утечек личных данных клиентов не произошло, уверяют в РЖД.
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РЖД обратятся в правоохранительные органы в связи с утечкой данных сотрудников
Rambler News Service05:37
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Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета 09:32
Транспорт
Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября
Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57
Политика
В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие Владимира Путина в саммите G7.
РИА Новости 13:11
Космос
Венера может быть пригодна для жизни
Территория новостей 14:30
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Космос
Роскосмос начал подготовку к полету на Луну
Госкорпорация «Роскосмос» начала подготовку к полету на Луну.
Твой Иркутск 00:30
Происшествия
Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Вести.Ru 12:28
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим
Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.
RuNews24.ru 02:48
Политика
Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит церемонию закрытия мирового чемпионата WorldSkills.
РИА Новости 14:39
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом России на летней Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом олимпийской команды России на летних Играх в Токио в следующем году.
Петербургский дневник 05:14
Общество
Почти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills.
Газета.Ru 03:11
Общество
В России появились нормы поведения учителей в соцсетях
В новой редакции этического кодекса для педагогов появились и послабления относительно дресс-кода.
Известия 13:30
Экономика
ФАС оштрафовала Samsung на 2,5 млн рублей
Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 11:39
Игры
Модификация S.T.A.L.K.E.R. Anomaly добралась до открытой беты
Игромания.ру 10:29
Происшествия
В ФРГ нашли «след Кадырова» в убийстве бывшего чеченского боевика
Немецкая полиция, генпрокуратура и контрразведка ФРГ расследуют загадочное убийство в центре Берлина.
Комсомольская правда 11:00
Теннис
Павлюченкова вышла во второй круг US Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США, матчи которого проходят в Нью-Йорке.
ProstoProSport 16:37
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 14:11
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный вчера в 20:48
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту
Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:43
Футбол
Российский арбитр Иванов назначен на матч Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о назначении российской бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы.
RT на русском 07:58
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Здоровье
Назван регион с наибольшей долей жителей с проблемами зрения
Наибольшая доля граждан с пониженным зрением или слепотой в России проживает в Республике Алтай, таких жителей в данном регионе зафиксировано 531 на 100 тыс. населения, пишет News.ru со ссылкой на данные Минздрава РФ за прошлый год.
Rambler News Service 07:10
Происшествия
На Кубани разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве падчерицы
Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в связи со смертью четырехлетней девочки, подозреваемый в убийстве - сожитель ее матери - объявлен в розыск, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе СУ СКР по региону.
ТАСС 15:04
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00