Происшествия
КоммерсантъРЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы. Утечек личных данных клиентов не произошло, уверяют в РЖД.
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РЖД обратятся в правоохранительные органы в связи с утечкой данных сотрудников
Rambler News Service05:37
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Игры
Nintendo выпустит версию Mario Kart для смартфонов
Компания Nintendo выпустит версию гоночной игры Mario Kart с подзаголовком Tour для смартфонов.
REGNUM 04:52
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим
Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.
RuNews24.ru 02:48
Происшествия
На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру
В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32
Наука
Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки
МедиаПоток вчера в 13:24
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Политика
Эрдоган спросил Путина о покупке Су-57 и получил ответ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, осматривая истребитель пятого поколения Су-57, спросил российского коллегу Владимира Путина, летает ли данный самолет и можно ли его купить.
Lenta.ru 08:38
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Политика
Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии
Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.
РБК 08:52
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева покрестила годовалую дочь
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров крестили годовалую дочь Машу.
Вечерняя Москва 07:06
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Футбол
В РФС заявили, что представители клубов РПЛ не могут уволить Егорова
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров не может быть уволен со своей должности исключительно по желанию представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 10:13
Экономика
Индекс доверия потребителей в США в августе оказался лучше прогноза
Индекс доверия потребителей в США в августе опустился до 135,1 пункта с пересмотренного показателя июля в 135,8 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
ПРАЙМ 10:06
Армия и оружие
На МАКС-2019 впервые покажут Су-47 «Беркут» на статической стоянке
В исторической части салона широкой публике впервые представят «Беркут», истребитель с крылом обратной стреловидности, на статической стоянке.
Военное обозрение 01:15
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Транспорт
Власти Москвы утвердили тарифы на проезд по МЦД
Тарифы на проезд на линиях МЦД разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО «РЖД» и пригородными пассажирскими компаниями, — цитирует документы ТАСС.
News.ru 09:37
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
ТАСС 09:28
Общество
Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя
Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.
Lenta.ru 09:04
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Кино
Россияне увидят фильм «Ленин. Неизбежность» 31 октября
Помимо Бондарчука и Миронова, роли в фильме достались Максиму Матвееву, Александру Балуеву, Дарье Екамасовой, Виктории Исаковой и Паулине Андреевой.
Аргументы и Факты 09:44
Общество
В Китае обезьяна применила орудие труда для побега из зоопарка
В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать.
РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес
Барнаульский депутат объяснил выступление C.C. Catch на юбилее супруги
Журналистская правда 09:20
Происшествия
В Дагестане два ребенка погибли от удара током
Как сообщили "РГ" в МЧС Дагестана, двое детей играли в частном доме с розетками и получили удар электрическим током.
Российская газета 08:53
Общество
ФБК нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей
Фонд борьбы с коррупцией нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей.
Эхо Москвы 10:00
Технологии
В России могут закупить 360 000 планшетов Huawei на ОС «Аврора»
Россия и компания Huawei обсуждают установку российской мобильной операционной системы «Аврора» на китайские планшеты.
Игромания.ру 07:27
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Политика
Макрон: встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 в понедельник сообщил, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» пройдет в сентябре, передает «Интерфакс».
Парламентская газета вчера в 14:29