Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъРЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы. Утечек личных данных клиентов не произошло, уверяют в РЖД.
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Данные почти всех сотрудников РЖД оказались в открытом доступе

РБК14:05

Персональные данные более чем 700 тысяч сотрудников «Российских железных дорог» попали в открытый доступ

Эхо Москвы14:31

РЖД обратятся в правоохранительные органы в связи с утечкой данных сотрудников

Rambler News Service05:37

РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

Коммерсантъ09:02

Персональные данные 700 тысяч сотрудников РЖД утекли в интернет

URA.Ru07:29

РЖД готовят обращение в правоохранительные органы из-за утечки данных сотрудников

ТАСС04:31

РЖД обратится в правоохранительные органы из-за утечки данных сотрудников

РИА Новости04:29
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