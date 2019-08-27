Происшествия
КоммерсантъРЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы. Утечек личных данных клиентов не произошло, уверяют в РЖД.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
РЖД обратятся в правоохранительные органы в связи с утечкой данных сотрудников
Rambler News Service05:37
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
Армия и оружие
В России началось производство стратегического ракетоносца ПАК ДА
Военное дело вчера в 04:29
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Политика
NYT рассказала о вербовке Китаем шпионов через LinkedIn
Представители контрразведывательных служб ряда западных стран заявили об росте использования социальных сетей иностранными агентами для вербовки шпионов, наибольшую активность в этой сфере проявляет Китай, а LinkedIn - самая популярная площадка для вербовки, пишет The New York Times.
Интерфакс 17:35
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Общество
Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей
Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 18:49
Политика
США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее
Американский государственный секретарь Майкл Помпео во вторник, 27 августа, в ходе выступления на 101-м Национальном съезде организации ветеранов США в Индианаполисе заявил, что Вашингтон намерен вывести военных из Афганистана как можно скорее.
Политика Сегодня 13:45
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона
Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55.
Евро-футбол.ру 16:47
Здоровье
Медики назвали полезные свойства кабачков для организма
Московский Комсомолец 07:53
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
РБК 19:39
Авто
Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих
За рулем 01:56
Космос
Как бы выглядел СССР в 2019 году
Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N 10:44
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard
Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
Planet Today 04:18
Политика
Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости 11:11
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском 16:28
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.
Megaobzor.com 04:08
Политика
Президент Бразилии потребовал от Макрона извинений
Глава Бразилии Жаир Болсонару заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону следует извиниться перед ним.
News.ru 10:41
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Российская газета 16:12
Общество
Во Владивостоке из-за ливней объявили штормовое предупреждение
РИА Новости вчера в 22:05
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru вчера в 05:07
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13