«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы. Утечек личных данных клиентов не произошло, уверяют в РЖД.

Футбол Краснодар — Олимпиакос 1:2 Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.

Политика NYT рассказала о вербовке Китаем шпионов через LinkedIn Представители контрразведывательных служб ряда западных стран заявили об росте использования социальных сетей иностранными агентами для вербовки шпионов, наибольшую активность в этой сфере проявляет Китай, а LinkedIn - самая популярная площадка для вербовки, пишет The New York Times.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Общество Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее Американский государственный секретарь Майкл Помпео во вторник, 27 августа, в ходе выступления на 101-м Национальном съезде организации ветеранов США в Индианаполисе заявил, что Вашингтон намерен вывести военных из Афганистана как можно скорее.

Футбол Фанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Космос Как бы выглядел СССР в 2019 году Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.

Игры Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.

Политика Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Шоу-бизнес Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Гаджеты Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.

Политика Президент Бразилии потребовал от Макрона извинений Глава Бразилии Жаир Болсонару заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону следует извиниться перед ним.

Религия Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Политика Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Наука Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.