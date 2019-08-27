Происшествия
КоммерсантъРЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы. Утечек личных данных клиентов не произошло, уверяют в РЖД.
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РЖД обратятся в правоохранительные органы в связи с утечкой данных сотрудников
Rambler News Service05:37
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Во Владивостоке подтопило ливнями десятки дорог и аэропорт
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Грохот грузовых поездов поможет предсказать землетрясение
Один из описанных методов опирается на скачок скорости сейсмических волн вблизи разлома коры, так как лабораторные эксперименты предсказывают подобное поведение в случае скорого землетрясения.
N+1 11:57
Политика
Появилось видео нестандартной посадки Су-57
Видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском появилось в Twitter.
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Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
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США одобрили поставки Литве 500 бронеавтомобилей на сумму в $170 млн
Американская администрация приняла решение продать Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $170,8 млн.
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Ранее шесть врачей Центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении.
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Со слов пациента, при работе с «болгаркой» разлетелся диск (скорость вращения диска составляет 7-9 тысяч оборотов в минуту! – прим) .
Kashira.ru вчера в 11:14
Армия и оружие
Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава»
Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
РЕН ТВ 18:59
Кино
В киновселенной Marvel появится супергерой-гей
Глава студии Marvel Кевин Файги подтвердил, что в новом супергеройском фильме "Вечные" одним из персонажей будет гей.
Газета.Ru 13:21
Шоу-бизнес
Певец Юлиан находится в тяжелом состоянии в больнице
В настоящее время звезда находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Юлиану резко стало плохо вчера вечером, 26 августа.
Bimru.ru 04:33
Гаджеты
В Сети появилось официальное изображение смартфона Realme XT
Компания Realme опубликовала первое официальное фото, на котором изображен смартфон Realme XT в цвете Silver Wing White.
UfaTime.ru 05:41
Космос
Робот «Федор» успешно доставлен на МКС
Первый канал 00:30
Здоровье
Врач перечислил целебные свойства морской воды
Врач-методист Центра медицинской профилактики Минздрава Красноярского края Александр Горячев рассказал в интервью "Аргументам и фактам" о том, какой эффект морская вода оказывает на организм, и как купание влияет на психологическое состояние человека.
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Политика
Неформально занятые в России почти не отличаются от официально трудоустроенных
Неформально занятые в России почти не отличаются от официально трудоустроенных По оценкам исследователей Всемирного банка, российская неформальная занятость — социально намного более сложное явление, чем просто экономия работодателей на оплате труда незащищенных групп наемных работников.
Коммерсантъ 18:42
Экономика
Минпромторг предложил ввести квоту на госзаказ отечественных товаров
Предполагается, что данная мера станет временной экономической поддержкой производителей отечественных товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
News.ru 20:10
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
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Гаджеты
Раскрыта дата выхода смартфона Honor 20S
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Общество
В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя
Согласно имеющейся информации, мужчина живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности - 9 апреля 1891 года.
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Происшествия
Минюст РФ изучает решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.
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