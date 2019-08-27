Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъРЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы. Утечек личных данных клиентов не произошло, уверяют в РЖД.
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РЖД подтвердила утечку личных данных 700 тысяч своих сотрудников

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Данные почти всех сотрудников РЖД оказались в открытом доступе

РБК14:05

РЖД обратится в правоохранительные органы из-за утечки данных сотрудников

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РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

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РЖД обратятся в правоохранительные органы в связи с утечкой данных сотрудников

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