Экономика

РЖД подписали договор о строительстве первой железной дороги в ТувеРБК вчера в 13:41

Инвестиции в строительство ветки составляют около 126,6 млрд руб. (без НДС, в ценах 2017 года), уточнили в РЖД. Министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя подписание договора отметил, что проект железной дороги Кызыл — Курагино имеет долгую историю.
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Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку.
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Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
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На прошлой неделе с помощью лапаросокпических операций помогли еще двум пациентам детской ОКБ.
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Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

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Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman

Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.
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Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову

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