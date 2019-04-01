Экономика
РЖД подписали договор о строительстве первой железной дороги в ТувеРБК вчера в 13:41
Инвестиции в строительство ветки составляют около 126,6 млрд руб. (без НДС, в ценах 2017 года), уточнили в РЖД. Министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя подписание договора отметил, что проект железной дороги Кызыл — Курагино имеет долгую историю.
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Политика
США, Испания и Румыния обсудили «агрессию» России в Черном море
Заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем действия России в Черном море.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Отказ от договора о дружбе с Россией заставит Украину забыть о Крыме
Как рассказал декан факультета мировой политики и экономики ВШЭ Андрей Суздальцев, прекращение действия договора о дружбе между Россией и Украиной еще больше ухудшит отношения между двумя странами.
Обновлено в 04:27
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео
Обновлено в 04:41
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Кино
Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице
Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку.
Обновлено в 04:44
Политика
Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах
Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Уральская Генпрокуратура покупает элитную квартиру в Екатеринбурге
Управление Генпрокуратуры РФ в УрФО объявило аукцион на покупку большой благоустроенной квартиры в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:34
Политика
Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин
Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Россия и Китай начали класть рельсы на мосту через Амур
Обновлено в 04:18
Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие
Бомбардировщик США отработал ядерный удар по Калининграду
Американские бомбардировщики B-52H опасно приблизились к российской военной базе в Калининграде и отработали бомбометание по самому западному форпосту России.
Обновлено в 04:32
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»
Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Здоровье
В детской ОКБ помогли юной рязанке
На прошлой неделе с помощью лапаросокпических операций помогли еще двум пациентам детской ОКБ.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Китай и Турция показали рельсотроны
Обновлено в 04:37
Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Авто
Названа стоимость новой модели Kia ProCeed
Корейский автопроизводитель Kia объявил стоимость модели ProCeed нового поколения.
Обновлено в 04:10
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено вчера в 10:55
Культура
Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman
Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.
Обновлено в 04:32
Общество
Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову
Обновлено в 02:58