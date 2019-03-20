Экономика
РЖД планируют построить новый офис в Москве за 72 млрд рублейLife.ru вчера в 04:49
РЖД и дочерние компании будут работать в офисе, который планируется построить на грузовом дворе возле Рижского вокзала в Москве.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».Ведомости20 марта в 16:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Армия и оружие
CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон
Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита
Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран-членов Европейского союза приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке брексита.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Анатолий Ципящук празднует день рождения
Сегодня депутат Саратовской областной думы, главный врач Клиники глазных болезней СГМУ Анатолий Ципящук отмечает день рождения.
Обновлено в 00:00
Политика
Евросоюз отказался признавать Голанские высоты частью Израиля
Евросоюз не признает Голанские высоты частью Израиля, заявила 21 марта представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич, комментируя решение президента США Дональда Трампа признать Голаны израильской территорией.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Венгрия: поставки газа по «Турецкому потоку» начнутся в 2021 году
Власти Венгрии рассчитывают, что поставки газа по газопроводу "Турецкий поток" начнутся во второй половине 2021 г.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Российского школьника засосала грязевая жижа
Обновлено вчера в 20:26
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено вчера в 15:27
Кино
Актриса Маргарита Жарова умерла
«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено вчера в 20:17
Хоккей
«Тампа» обыграла «Каролину» благодаря передаче Кучерова
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал результативную передачу, что позволило ему повторить достижение Сергея Федорова по набранным очкам (120 за сезон).
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
УМВД проводит проверку после убийства тигра под Хабаровском
В Хабаровском крае полиция проводит проверку после убийства тигра, который забрался в сарай к местному жителю и задрал корову.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом
Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Авто
Skoda представила еще одно умное решение
Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре
Обновлено вчера в 15:48
Хоккей
«Коламбус» без Бобровского проиграл «Эдмонтону»
"Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:14
Происшествия
Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max
Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Общество
Прокуратура Черногории требует максимального срока для подозреваемых в подготовке путча россиян
Спецпрокуратура Черногории потребовала максимально строгого наказания для двух россиян, подозреваемых в подготовке путча осенью 2016 года.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Марат Башаров официально развелся с женой
В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено вчера в 09:23
Здоровье
В школе №10 Архангельска дети подхватили кишечную инфекцию
У пяти учащихся установлен предварительный — диагноз заражения острой кишечной инфекцией.
Обновлено вчера в 07:18
Гаджеты
Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7
Американская корпорация Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на официальном сайте компании-разработчика.
Обновлено вчера в 20:17
Музыка
Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой
Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.
Обновлено вчера в 19:02
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 17:44
Экономика
Red Wings пострадала за SSJ 100
Росавиация заблокировала ей поставки канадских A220-300 Авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России, рассказали "Ъ" источники в авиаотрасли.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области
Четыре человека пострадали в результате ДТП грузовика и автомобиля Lada Samara на трассе в Челябинской области.
Обновлено в 01:04
Энергетика
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено вчера в 12:17