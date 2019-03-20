РЖД планируют построить новый офис в Москве за 72 млрд рублейLife.ru вчера в 04:49

Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».

с чего всё началось

РЖД и дочерние компании будут работать в офисе, который планируется построить на грузовом дворе возле Рижского вокзала в Москве.

РЖД планируют построить новый офис в Москве за 72 млрд рублей

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