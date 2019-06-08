Экономика

РЖД планируют онлайн-продажи билетов на поезда в ЕвропуРоссийская газета 06:04

Россияне смогут покупать билеты на поезда в Европу онлайн на сайте "Российских железных дорог" и через приложение.
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РЖД планируют онлайн-продажи билетов на поезда в Европу

Российская газета06:04

РЖД в 2019 году начнут продавать через интернет билеты на поезда в Европе

РИА Новости03:48

Услуга бронирования билетов на поезда в страны Европы станет доступна в РЖД

iReactor05:26

РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в Европе

News.ru03:56

РЖД в 2019 году начнет продавать билеты за границу онлайн

Аргументы и Факты05:42

РЖД в 2019 году начнут продавать через интернет билеты на поезда в Европе

ПРАЙМ03:48

Пассажиры смогут бронировать ж/д билеты в Европу на сайте РЖД

ТАСС03:41
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Журналиста Голунова госпитализировали

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Журналисту Голунову вызвали вторую скорую

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, которому плохо, вызвали вторую скорую помощь.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Голунов рассказал об условиях своего содержания и побоях полиции

После задержания МВД опубликовало девять фотографий пакетов с наркотиками якобы найденных в квартире Голунова.
Обновлено в 05:15
Здоровье

Росздравнадзор обнаружил дефекты оптимизации медицины в Курской области

Информация доведена до сведения администрации Курской области. Напомним, оптимизация медицины проводится по всей России.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова

Следствие будет просить Никулинский суд Москвы продлить срок задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.
Обновлено в 07:35
Хоккей

СМИ: чемпион мира Койвисто перейдет из московского хоккейного клуба «Динамо» в «Берн»

Финский защитник Миика Койвисто подпишет контракт с швейцарским хоккейным клубом "Берн".
Обновлено в 04:29
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Музыка

Загитова показала фрагмент нового показательного выступления

Обновлено в 02:23
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет

Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Музыка

Певец из Южной Кореи выиграл конкурс оперных артистов Галины Вишневской в Москве

Обновлено в 05:39
Авто

Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

Обновлено 06 июня в 11:05
Происшествия

В квартире в Кронштадте нашли тело младенца

Уточняется, что на теле найденного в квартире маленького ребенка не было зафиксировано никаких внешних признаков насильственной смерти.
Обновлено в 07:31
Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Политика

Делегация из ЕС посетила Крымский мост

Сообщается, что в рамках поездки члены делегации, среди которых граждане Польши, Греции, Бельгии, Франции, Италии и Люксембурга, также встретились со строителями Крымского моста.
Обновлено в 07:37
Культура

Рыцарский турнир пройдет на московском фестивале «Времена и эпохи» 12 июня

Гости и жители Москвы смогут увидеть турнир святого Георгия, выступления русских витязей и римских легионеров 12 июня на площадках фестиваля "Времена и эпохи", сообщили в субботу ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 06:30
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Политика

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 07:26
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Авто

Проверка в облаке топологии самого большого 7-нм GPU AMD заняла всего 10 часов

Как подтвердили в AMD, полная проверка (физической) топологии самого сложного в истории компании 7-нм GPU Vega 20 с 13,2 млрд транзисторов на соответствие проекту завершилась всего за 10 часов.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Глюкоза показала голую грудь прямо на красной дорожке премии МУЗ-ТВ

Отпраздновавшая 7 июня свое 33-летие певица Глюкоза (Наталья Ионова) вышла на красную дорожку с оголенной грудью.
Обновлено в 06:21
Транспорт

В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено 06 июня в 21:53
Футбол

Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово

Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Политика

Путин: В свое время не было никакой Украины

В свое время не было никакой Украины.
Обновлено вчера в 10:28
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