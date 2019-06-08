Экономика
РЖД планируют онлайн-продажи билетов на поезда в ЕвропуРоссийская газета 06:04
Россияне смогут покупать билеты на поезда в Европу онлайн на сайте "Российских железных дорог" и через приложение.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:56, Ашберн
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Журналиста Голунова госпитализировали
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Журналисту Голунову вызвали вторую скорую
Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, которому плохо, вызвали вторую скорую помощь.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Голунов рассказал об условиях своего содержания и побоях полиции
После задержания МВД опубликовало девять фотографий пакетов с наркотиками якобы найденных в квартире Голунова.
Обновлено в 05:15
Здоровье
Росздравнадзор обнаружил дефекты оптимизации медицины в Курской области
Информация доведена до сведения администрации Курской области. Напомним, оптимизация медицины проводится по всей России.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова
Следствие будет просить Никулинский суд Москвы продлить срок задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.
Обновлено в 07:35
Хоккей
СМИ: чемпион мира Койвисто перейдет из московского хоккейного клуба «Динамо» в «Берн»
Финский защитник Миика Койвисто подпишет контракт с швейцарским хоккейным клубом "Берн".
Обновлено в 04:29
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Музыка
Загитова показала фрагмент нового показательного выступления
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет
Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Музыка
Певец из Южной Кореи выиграл конкурс оперных артистов Галины Вишневской в Москве
Обновлено в 05:39
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено 06 июня в 11:05
Происшествия
В квартире в Кронштадте нашли тело младенца
Уточняется, что на теле найденного в квартире маленького ребенка не было зафиксировано никаких внешних признаков насильственной смерти.
Обновлено в 07:31
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Сообщается, что в рамках поездки члены делегации, среди которых граждане Польши, Греции, Бельгии, Франции, Италии и Люксембурга, также встретились со строителями Крымского моста.
Обновлено в 07:37
Культура
Рыцарский турнир пройдет на московском фестивале «Времена и эпохи» 12 июня
Гости и жители Москвы смогут увидеть турнир святого Георгия, выступления русских витязей и римских легионеров 12 июня на площадках фестиваля "Времена и эпохи", сообщили в субботу ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 06:30
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 07:26
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Авто
Проверка в облаке топологии самого большого 7-нм GPU AMD заняла всего 10 часов
Как подтвердили в AMD, полная проверка (физической) топологии самого сложного в истории компании 7-нм GPU Vega 20 с 13,2 млрд транзисторов на соответствие проекту завершилась всего за 10 часов.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Глюкоза показала голую грудь прямо на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
Отпраздновавшая 7 июня свое 33-летие певица Глюкоза (Наталья Ионова) вышла на красную дорожку с оголенной грудью.
Обновлено в 06:21
Транспорт
В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено 06 июня в 21:53
Футбол
Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин: В свое время не было никакой Украины
В свое время не было никакой Украины.
Обновлено вчера в 10:28