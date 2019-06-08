РЖД планируют онлайн-продажи билетов на поезда в ЕвропуРоссийская газета 06:04

Россияне смогут покупать билеты на поезда в Европу онлайн на сайте "Российских железных дорог" и через приложение.

РЖД планируют онлайн-продажи билетов на поезда в Европу

Политика Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.

Происшествия Журналиста Голунова госпитализировали Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

Происшествия Журналисту Голунову вызвали вторую скорую Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, которому плохо, вызвали вторую скорую помощь.

Происшествия Голунов рассказал об условиях своего содержания и побоях полиции После задержания МВД опубликовало девять фотографий пакетов с наркотиками якобы найденных в квартире Голунова.

Здоровье Росздравнадзор обнаружил дефекты оптимизации медицины в Курской области Информация доведена до сведения администрации Курской области. Напомним, оптимизация медицины проводится по всей России.

Происшествия Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова Следствие будет просить Никулинский суд Москвы продлить срок задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.

Происшествия В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.

Шоу-бизнес Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

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Политика Делегация из ЕС посетила Крымский мост Сообщается, что в рамках поездки члены делегации, среди которых граждане Польши, Греции, Бельгии, Франции, Италии и Люксембурга, также встретились со строителями Крымского моста.

Культура Рыцарский турнир пройдет на московском фестивале «Времена и эпохи» 12 июня Гости и жители Москвы смогут увидеть турнир святого Георгия, выступления русских витязей и римских легионеров 12 июня на площадках фестиваля "Времена и эпохи", сообщили в субботу ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

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Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

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Транспорт В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11 Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.