Экономика

РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»ТАСС 11:55

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что РЖД купят 13 составов по 10 вагонов в каждом. Стоимость контракта с учетом 30-летнего обслуживания поездов составит €1,1 млрд.
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с чего всё началось

«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

Сдвоенных поездов действительно будет больше, говорит собеседник "Ъ", знакомый с деталями контракта: как и анонсировалось в октябре 2018 года, их количество увеличится с трех до девяти, а курсирование — с 13 пар в будни и 15 в выходные до 16 и 18 соответственно.
Коммерсантъвчера в 17:58

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РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»

ТАСС11:55

РЖД потратит на новую партию «Сапсанов» более одного миллиарда евро

Эхо Москвы05:31

РЖД потратит на «Сапсаны» 1,1 млрд евро

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РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Ведомости05:02

РЖД потратит более 1 миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Москва 2400:30

В РЖД одобрили сделку на закупку и техобслуживание 13 «Сапсанов»

Интерфаксвчера в 23:55

«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

Коммерсантъвчера в 17:58
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