Экономика
РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»ТАСС 11:55
Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что РЖД купят 13 составов по 10 вагонов в каждом. Стоимость контракта с учетом 30-летнего обслуживания поездов составит €1,1 млрд.
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с чего всё началось
Сдвоенных поездов действительно будет больше, говорит собеседник "Ъ", знакомый с деталями контракта: как и анонсировалось в октябре 2018 года, их количество увеличится с трех до девяти, а курсирование — с 13 пар в будни и 15 в выходные до 16 и 18 соответственно.Коммерсантъвчера в 17:58
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Политика
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Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
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Игры
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Обновлено в 12:37
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Обновлено в 14:52
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Политика
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Авто
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Общество
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Обновлено в 04:15