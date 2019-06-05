Экономика
РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»ТАСС 11:55
Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что РЖД купят 13 составов по 10 вагонов в каждом. Стоимость контракта с учетом 30-летнего обслуживания поездов составит €1,1 млрд.
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с чего всё началось
Сдвоенных поездов действительно будет больше, говорит собеседник "Ъ", знакомый с деталями контракта: как и анонсировалось в октябре 2018 года, их количество увеличится с трех до девяти, а курсирование — с 13 пар в будни и 15 в выходные до 16 и 18 соответственно.Коммерсантъвчера в 17:58
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Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Футбол
Защитник «Гетеборга» может перейти в «Ростов»
Защитник «Гетеборга» Карл Старфельт имеет вариант продолжения карьеры в России.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Николь Кузнецова едва не умерла при родах
Обновлено в 14:30
Происшествия
Названа причина крушения самолета Качиньского
Обновлено в 13:37
Общество
В Москве объявили финалистов премии «Большая книга»
На Красной площади объявили финалистов Национальной литературной премии "Большая книга".
Обновлено в 11:15
Кино
Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 03:51
Общество
Алтайские выпускники пишут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Стоит отметить, что 18 июня - резервный день для сдачи ЕГЭ по физике, устный иностранный язык можно сдать 27 июня, письменный - 28 июня.
Обновлено в 00:27
Игры
В Ubisoft Store началась распродажа в честь E3 2019
Ubisoft запустила распродажу в магазине Uplay, приуроченную к старту E3 2019.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 12:09
Наука
Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов
Обновлено в 13:00
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Политика
Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:59
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес
«Коленки не той формы»: Подруга объяснила проблемы Губина
Обновлено в 08:47
Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Бывшие военные судятся с Минобороны за огонь из танка на полигоне
Габидуллин, Османов, Пахмутов пострадали в 2017 году на учениях под Лугой. По ним ошибочно открыли огонь из танка.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Невеста Тимати снова спровоцировала слухи о беременности
Как пишет "СтарХит", первые признаки беременности появились у Виктории еще в начале этого года, когда она была замечена в госпитале "Лапино", где рожают многие звездные мамы.
Обновлено 03 июня в 10:26
Авто
Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины
Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено в 14:45
Наука
KLM показала проект V-образного самолёта с креслами в крыльях
Нидерландская авиакомпания KLM инвестировала в новый авиационный проект, который в будущем, возможно, в корне изменит подход к конструированию самолётов.
Обновлено в 06:58
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Транспорт
Прокуратура начала проверку из-за задержек багажа в «Шереметьево»
Московская межрегиональная транспортная прокуратура решила разобраться с массовыми задержками с выдачей багажа в столичном аэропорту "Шереметьево" и организовала проверку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ММТП.
Обновлено в 13:42
Общество
Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено в 14:46
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16