Экономика

РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»ТАСС 11:55

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что РЖД купят 13 составов по 10 вагонов в каждом. Стоимость контракта с учетом 30-летнего обслуживания поездов составит €1,1 млрд.
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с чего всё началось

«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

Сдвоенных поездов действительно будет больше, говорит собеседник "Ъ", знакомый с деталями контракта: как и анонсировалось в октябре 2018 года, их количество увеличится с трех до девяти, а курсирование — с 13 пар в будни и 15 в выходные до 16 и 18 соответственно.
Коммерсантъвчера в 17:58

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РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»

ТАСС11:55

РЖД потратит на новую партию «Сапсанов» более одного миллиарда евро

Эхо Москвы05:31

«Сапсанов» прибывает согласно расписанию

Коммерсантъвчера в 17:58

РЖД потратит на «Сапсаны» 1,1 млрд евро

News.ru00:40

РЖД потратит более 1 миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Москва 2400:30

В РЖД одобрили сделку на закупку и техобслуживание 13 «Сапсанов»

Интерфаксвчера в 23:55

РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Ведомости05:02
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
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Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

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В Ubisoft Store началась распродажа в честь E3 2019

Ubisoft запустила распродажу в магазине Uplay, приуроченную к старту E3 2019.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене

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Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов

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Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
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Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:59
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Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес

«Коленки не той формы»: Подруга объяснила проблемы Губина

Обновлено в 08:47
Политика

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Обновлено в 14:35
Происшествия

Бывшие военные судятся с Минобороны за огонь из танка на полигоне

Габидуллин, Османов, Пахмутов пострадали в 2017 году на учениях под Лугой. По ним ошибочно открыли огонь из танка.
Обновлено в 14:29
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Невеста Тимати снова спровоцировала слухи о беременности

Как пишет "СтарХит", первые признаки беременности появились у Виктории еще в начале этого года, когда она была замечена в госпитале "Лапино", где рожают многие звездные мамы.
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Авто

Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины

Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
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Наука

KLM показала проект V-образного самолёта с креслами в крыльях

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Обновлено в 06:58
Общество

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Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Политика

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Политика

Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине

Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Транспорт

Прокуратура начала проверку из-за задержек багажа в «Шереметьево»

Московская межрегиональная транспортная прокуратура решила разобраться с массовыми задержками с выдачей багажа в столичном аэропорту "Шереметьево" и организовала проверку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ММТП.
Обновлено в 13:42
Общество

Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено в 14:46
Политика

Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
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